EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Xiaowu Huang, 89.153 H-Aktien, die gemäß dem H-Aktien-Plan für Restricted Share Units zugeteilt wurden. Transaktion im Zusammenhang mit der Ausübung von ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.09.2025 / 17:21 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Xiaowu Nachname(n): Huang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vice President

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Haier Smart Home Co.,Ltd.

b) LEI

3003002BYTNGNJTWSH07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts

89.153 H-Aktien, die gemäß dem H-Aktien-Plan für Restricted Share Units zugeteilt wurden. Transaktion im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktienoptionsprogrammen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 HKD 0,00 HKD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 HKD 0,00 HKD

e) Datum des Geschäfts

29.09.2025; UTC+8

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Internet: smart-home.haier.com

100992 30.09.2025 CET/CEST