Werbung ausblenden

EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Xiaowu Huang, 89.153 H-Aktien, die gemäß dem H-Aktien-Plan für Restricted Share Units zugeteilt wurden. Transaktion im Zusammenhang mit der Ausübung von ...

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2025 / 17:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Xiaowu
Nachname(n):Huang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vice President

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Haier Smart Home Co.,Ltd.

b) LEI

3003002BYTNGNJTWSH07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts

89.153 H-Aktien, die gemäß dem H-Aktien-Plan für Restricted Share Units zugeteilt wurden. Transaktion im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktienoptionsprogrammen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 HKD0,00 HKD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 HKD0,00 HKD

e) Datum des Geschäfts

29.09.2025; UTC+8

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet:smart-home.haier.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100992 30.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Haier Smart Home D

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochheute, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Runheute, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden