EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Xiaowu Huang, 89.153 H-Aktien, die gemäß dem H-Aktien-Plan für Restricted Share Units zugeteilt wurden. Transaktion im Zusammenhang mit der Ausübung von ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.09.2025 / 17:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Xiaowu
|Nachname(n):
|Huang
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vice President
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
b) LEI
|3003002BYTNGNJTWSH07
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|CNE1000048K8
b) Art des Geschäfts
|89.153 H-Aktien, die gemäß dem H-Aktien-Plan für Restricted Share Units zugeteilt wurden. Transaktion im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktienoptionsprogrammen.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 HKD
|0,00 HKD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 HKD
|0,00 HKD
e) Datum des Geschäfts
|29.09.2025; UTC+8
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Internet:
|smart-home.haier.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100992 30.09.2025 CET/CEST