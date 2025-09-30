Werbung ausblenden

EQS-News: REPLOID Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

EQS Group · Uhr
EQS-News: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Umsatzentwicklung
REPLOID Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

30.09.2025 / 22:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wels, 30. September 2025

Die REPLOID Group AG (ISIN AT0000A3HRX5) hat heute ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr Umsatzerlöse von EUR 10,3 Millionen und erzielte ein Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 4,4 Millionen.

Die Eigenkapitalquote zum Halbjahresstichtag erhöhte sich aufgrund der erfolgreichen Wandlung von Wandeldarlehen auf 57%.

Die Umsatzprognose für 2025 von EUR 40,7 Millionen Euro sowie das EBIT-Ziel von 8,7 Millionen Euro werden bekräftigt, da sich zahlreiche vielversprechende ReFarmUnit-Projekte bereits in der finalen Verhandlungsphase befinden und im vierten Quartal abgeschlossen werden sollen. Darüber hinaus eröffnet die zunehmende Nachfrage aus der Industrie weiteres Umsatzpotenzial. Eine Beschleunigung des Wachstums soll durch strategische Partnerschaften, die industrielle Skalierung der ReFarmUnits und die fortschreitende Internationalisierung erreicht werden.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht ab sofort auf der Website der REPLOID Group AG unter

https://reploid.eu/investor/

zur Verfügung.

Diese Mitteilung dient der unverzüglichen Information gemäß den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen.

Aussender:REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53/2 OG
4600 Wels
Österreich
Ansprechpartner:Philip Pauer
CEO REPLOID Group AG
Tel.:+43 660 4755556
E-Mail:investors@reploid.eu
Internet:https://reploid.eu/
ISIN(s):AT0000A3HRX5 (Aktie)
Börse(n)Wiener Börse (Direct Market Plus)

30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com

Sprache:Deutsch
EQS News ID:2205346

IPO geplant, IPO planned;

Ende der MitteilungEQS News-Service

2205346 30.09.2025 CET/CEST

