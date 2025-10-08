EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Geschäftsverlauf und schwächeres Marktwachstum erfordern Anpassung der Prognose für 2025

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Quartalsergebnis

Gerresheimer AG: Geschäftsverlauf und schwächeres Marktwachstum erfordern Anpassung der Prognose für 2025



08.10.2025 / 22:09 CET/CEST

Gerresheimer AG: Geschäftsverlauf und schwächeres Marktwachstum erfordern Anpassung der Prognose für 2025

Düsseldorf, 8. Oktober 2025. Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an.

Hintergrund ist der schwächere Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2025, die weiterhin anhaltende gedämpfte Nachfrage im Kosmetikmarkt sowie im Bereich Containment-Lösungen für oral einzunehmende flüssige Medikamente.

Nach vorläufigen Zahlen lag der Umsatz im dritten Quartal 2025 bei 560,7 Mio. EUR, das Adjusted EBITDA bei 103,4 Mio. EUR und das währungsbereinigte Adjusted EPS bei 0,77 EUR. Das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025 lag im Vergleich zur Vorjahresperiode bei -1,2 %, die organische Adjusted EBITDA-Marge bei 18,8 %. Gerresheimer erzielte nach vorläufigen Ergebnissen im 3. Quartal 2025 einen positiven Free Cashflow in Höhe von 21 Mio. Euro.

Nach den vorläufigen Ergebnissen des 3. Quartals liegen das Umsatzwachstum und die Adjusted EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 insgesamt niedriger als erwartet. Selbst unter Berücksichtigung des im Vergleich zum dritten Quartal 2025 erwarteten stärkeren vierten Quartals 2025 ist die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 somit nicht erreichbar.

Im Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen nun einen organischen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr von -4 bis -2 % (zuvor organisches Umsatzwachstum: 0 bis 2 %) und eine Adjusted EBITDA-Marge von ca. 18,5 bis 19 % (zuvor um 20 %). Für das Adjusted EPS erwartet die Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor im niedrigen zweistelligen Prozentbereich).

Vor dem Hintergrund des Geschäftsverlaufs und des schwächeren Marktwachstums hat Gerresheimer Maßnahmen zur Kostensenkung, Performance-Steigerung und Verbesserung des Free Cashflow eingeleitet. Die Gesellschaft wird ein umfassendes Transformationsprogramm implementieren. Das Programm beinhaltet eine selektivere Investitionsplanung, Maßnahmen zur Steigerung der operativen und vertrieblichen Performance und die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes. Ein neu geschaffenes Transformation Office mit direkter Berichtslinie an den CFO wird das Programm vorantreiben.

Gerresheimer wird die vorläufigen Ergebnisse des 3. Quartals und der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2025 aufgrund der Prognoseanpassung bereits heute veröffentlichen.

Am Donnerstag, 9. Oktober 2025 wird um 8.30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz zu den vorläufigen Ergebnissen stattfinden.

Anmeldung unter:

https://www.webcast-eqs.com/gerresheimer-2025-09

Gerresheimer wird die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2025 mit den finalen Ergebnissen am 10. Oktober auf seiner Website veröffentlichen.





Kontakt Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Presse

Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com

