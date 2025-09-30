EQS-News: Sicherheit, Technologie, Verantwortung – AT&S plant Einstieg im Bereich Defense

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Sicherheit, Technologie, Verantwortung – AT&S plant Einstieg im Bereich Defense



In einer Zeit globaler Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen erweitert AT&S sein Portfolio um den Bereich Defense. Der global führende Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach sicherheitsrelevanten Lösungen und unterstreicht seine gesellschaftliche Verantwortung. Bedient werden soll die Nachfrage vom Standort Leoben aus.

Leoben, 30. September 2025 – „Nur wenn Menschen in Sicherheit leben, können sie ihre Rechte wahrnehmen und ihr Leben in Freiheit gestalten“, sagt AT&S-CEO Michael Mertin. „Vor diesem Hintergrund hat AT&S entschieden, den Markt Defense zu erschließen. Wir wurden bereits von Kunden angesprochen und werden nun proaktiv Neukunden ansprechen.“ Die Entscheidung basiert auf einem klaren strategischen Szenario: langfristige Planungssicherheit, technologisch anspruchsvolle Innovationsfelder, konjunkturunabhängig. Gleichzeitig stärkt AT&S durch diesen Schritt seine wirtschaftliche Basis und sichert Arbeitsplätze an seinen Standorten in Österreich. Derzeit werden die Produktionsstätten am Standort Leoben gezielt auf die Anforderungen der Verteidigungsindustrie vorbereitet. Dabei wird geprüft, ob bauliche und technische Anpassungen notwendig sind, um den internationalen Standards für Defense-Produktionen zu entsprechen. Mittelfristig rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Verantwortung und ESG-Konformität

Auch im Kontext von ESG-Kriterien wird zunehmend anerkannt, dass sicherheitsrelevante Technologien zur Wahrung demokratischer Werte und zum Schutz von Menschen in Europa beitragen können. AT&S verpflichtet sich zu einem verantwortungsvollen und gesetzeskonformen Zugang. Die Aktivitäten im Bereich Defense erfolgen streng im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben der Republik Österreich und der Europäischen Union.

AT&S entwickelt seit jeher Hochtechnologie-Lösungen, die sowohl im zivilen als auch im sicherheitsrelevanten Bereich eingesetzt werden können. Der Fokus liegt auf Anwendungen, die zur Verteidigung, Prävention und Stabilisierung beitragen – etwa für Sicherheitsbehörden oder kritische Infrastrukturen. „Wir sehen die Chance, mit unseren Technologien einen Beitrag zu Stabilität und Sicherheit zu leisten“, so Mertin weiter. „Unser Ziel ist es, AT&S durch diesen Schritt zukunftssicher zu positionieren.“

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

