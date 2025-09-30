EQS-News: Valour bringt dreizehn neue ETPs an die Spotlight-Börse, erreicht 99 börsennotierte ETPs und baut die weltweit größte Auswahl an Digital Asset-ETPs weiter aus

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Valour bringt dreizehn neue ETPs an die Spotlight-Börse, erreicht 99 börsennotierte ETPs und baut die weltweit größte Auswahl an Digital Asset-ETPs weiter aus



30.09.2025 / 19:25 CET/CEST

Neuer Valour-ETP auf Spotlight lanciert: PEPE (PEPE), Flare (FLR), Virtuals (VIRTUAL), Optimism (OP), Story (IP), Immutable (IMX), Quant (QNT), The Graph (GRT), Floki (FLOKI), Theta (THETA), Four (FORM), IOTA (IOTA), Hyperliquid (HYPE).

Größte Auswahl erweitert: Valour bietet die weltweit größte Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte. Die Zahl von 99 börsennotierten Produkten unterstreicht diese Führungsrolle für Anleger, die einen einfachen und gesetzeskonformen Zugang zu digitalen Vermögenswerten suchen.

Breiterer Zugang für nordische Investoren: Die neuen Notierungen erweitern den regulierten, börsengehandelten Einsatz in den Bereichen Layer-1- und Layer-2-Netzwerke, Gaming- und Creator-Ökosysteme, Interoperabilität und Datenprotokolle sowie Community-Tokens mit hoher Beteiligung.

TORONTO, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die folgenden auf SEK lautenden ETPs an der schwedischen Spotlight-Börse aufgelegt hat:

Valour PEPE (PEPE) SEK ETP – ISIN CH1108681615

Valour Flare (FLR) SEK ETP – ISIN CH1108681656

Valour Virtuals (VIRTUAL) SEK ETP – ISIN CH1108681664

Valour Optimism (OP) SEK ETP – ISIN CH1108681672

Valour Story (IP) SEK ETP – ISIN CH1108681680

Valour Immutable (IMX) SEK ETP – ISIN CH1108681698

Valour Quant (QNT) SEK ETP – ISIN CH1108681706

Valour The Graph (GRT) SEK ETP – ISIN CH1108681714

Valour Floki (FLOKI) SEK ETP – ISIN CH1108681722

Valour Theta (THETA) SEK ETP – ISIN CH1108681730

Valour Four (FORM) SEK ETP – ISIN CH1108681748

Valour IOTA (IOTA) SEK ETP – ISIN CH1108681755

Valour Hyperliquid (HYPE) SEK ETP – ISIN CH1108681532

Jedes Produkt bietet einfachen, regulierten, börsengehandelten Zugang zu seinem Basiswert über standardisierte Brokerage-Plattformen und unterliegt einer Verwaltungsgebühr von 1,9 %.

Kommentare der Geschäftsführung

Johanna Belitz, Leiterin für Nordics bei Valour„Der nordische Markt schätzt Breite, Klarheit und Compliance. Diese Markteinführung erfüllt alle drei Anforderungen und stellt einen wichtigen Meilenstein für unsere Investoren dar. Wir sind stolz darauf, die Position von Valour als Emittent mit der weltweit größten Auswahl an ETPs für digitale Vermögenswerte weiter zu stärken."

Elaine Buehler, Leiterin der Produktabteilung bei Valour„Wir bauen Produkte dort, wo die Aktion ist: in den Bereichen Infrastruktur, Interoperabilität, Daten und Ökosysteme mit hohem Engagement. Die starke Nachfrage zeigt, dass die Investoren einsteigen wollen, und wir sind führend dabei."

Nadine Kenzelmann, Geschäftsführerin von Valour

„Diese Expansion zeigt, wie groß Valour ist und wie gut das Unternehmen arbeitet. Wir werden den Zugang weiter ausbauen und gleichzeitig die institutionellen Standards für Risikomanagement, Betrieb und Marktqualität aufrechterhalten."

Informationen zu den zugrundeliegenden Vermögenswerten

PEPE (PEPE): Ein Ethereum-basierter Meme-Token, der auf der Internet-Kultur aufbaut; Community-gesteuert, ohne formale Nutzenansprüche.

Flare (FLR): Ein EVM Layer-1, das sich auf „verankerte" Datenprotokolle konzentriert, einschließlich des Flare Time Series Oracle (FTSO) für On-Chain-Preiseinspeisungen.

Virtuals (VIRTUAL): Infrastruktur für eine KI-Agenten-Ökonomie in der Kette, in der KI-„Agenten" Transaktionen durchführen, Dienstleistungen anbieten und Werte teilen.

Optimism (OP): Ein Ethereum Layer-2, das auf dem OP Stack aufbaut und eine wachsende „Superchain" von interoperablen OP-Stack-Chains unterstützt

Story (IP): Ein speziell entwickelter Layer-1 für programmierbares geistiges Eigentum, der die On-Chain-Registrierung, Lizenzierung und Monetarisierung von geistigem Eigentum ermöglicht.

Immutable (IMX): Ein erster Skalierungsstack für Spiele, der auf Immutable zkEVM (unterstützt von Polygon-Technologie) für EVM-kompatible, Ethereum-gesicherte Spielökonomien basiert.

Quant (QNT): Interoperabilität für Unternehmen über Overledger, eine universelle API-Schicht, die Altsysteme und mehrere Blockchains verbindet.

The Graph (GRT): Ein dezentrales Indizierungsprotokoll, das Blockchain-Daten in abfragbare „Subgraphen" organisiert; GRT versorgt das Netzwerk mit Energie und sichert es ab.

Floki (FLOKI): Ein Community-Token, der sich zu einem Ökosystem mit FlokiFi-Tools und Floki Name Service entwickelt hat.

Theta (THETA): Eine dezentralisierte Cloud für KI, Medien und Unterhaltung; THETA steuert das Netzwerk, während TFUEL den On-Chain-Betrieb übernimmt.

Four / Form (FORM): Dezentraler Knotenpunkt für GameFi, IGOs, KI und Meme, der die Grenzen von DeFi verschiebt und ein faires, offenes Web3 aufbaut.

IOTA (IOTA): Ein Layer-1 mit DAG-ähnlicher „Tangle"-Architektur und realen Anwendungsfällen in den Bereichen Identität, Nachhaltigkeit und IoT.

Hyperliquid (HYPE): Ein hochleistungsfähiger Layer-1 mit einem vollständigen On-Chain-Orderbuch für den Spot- und Perpetuals-Handel.

Ausbau des weltweit größten und vielfältigsten ETP-Angebots für digitale Vermögenswerte

Valour zählt jetzt 99 börsennotierte ETPs an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen, darunter Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), SIX Swiss Exchange (Schweiz), London Stock Exchange (England) und Euronext (Paris und Amsterdam). Das Angebot umfasst Layer-1- und Layer-2-Netzwerke, modulare Datenverfügbarkeit, Tokenisierungsinfrastruktur, Gaming- und Creator-Ökosysteme sowie Community-Tokens, die ein diversifiziertes Engagement innerhalb regulierter Marktbereiche ermöglichen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung sowie Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter; weitere Informationen finden Sie auf: https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Anlage- oder Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Informationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Neuronomics AGDie Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Notierung von Valour PEPE (PEPE), Valour Flare (FLR), Valour Virtuals (VIRTUAL), Valour Optimism (OP), Valour Story (IP), Valour Immutable (IMX), Valour Quant (QNT), Valour The Graph (GRT), Valour Floki (FLOKI), Valour Theta (THETA), Valour Four (FORM), Valour IOTA (IOTA) und Valour Hyperliquid (HYPE) SEK ETPs auf dem Spotlight Stock Market; die Entwicklung, Annahme, Nützlichkeit und das regulatorische Umfeld der zugrundeliegenden Netzwerke und Protokolle (einschließlich PEPE, Flare, Virtuals, Optimism, Story Protocol, Immutable, Quant/Overledger, The Graph, Floki, Theta, Form Network, IOTA und Hyperliquid); die Entwicklung weiterer ETPs und die Anzahl der bis Ende 2025 erwarteten ETPs; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzsysteme; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische sowie soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2780614/DeFi_Technologies_Inc__Valour_Launches_Thirteen_New_ETPs_on_Spot.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valour-bringt-dreizehn-neue-etps-an-die-spotlight-borse-erreicht-99-borsennotierte-etps-und-baut-die-weltweit-groWte-auswahl-an-digital-asset-etps-weiter-aus-302571282.html

