Mindestens 19 Tote durch Taifun "Bualoi" in Vietnam

Hanoi (Reuters) - In Vietnam ist die Zahl der Todesopfer durch Taifun "Bualoi" auf 19 gestiegen.

Weitere 21 Menschen werden noch vermisst, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge wurden zudem 88 Menschen verletzt und mehr als 100.000 Häuser beschädigt. Heftige Regenfälle führten zu schweren Überschwemmungen in der Hauptstadt Hanoi und in den nördlichen Provinzen. Mehr als 10.000 Hektar Reisfelder und andere Anbauflächen wurden überflutet. Der Taifun war am Montag im Norden Zentralvietnams auf Land getroffen. "Bualoi" ist der bislang schwerste Sturm in dem südostasiatischen Land in diesem Jahr. Bereits auf den Philippinen waren durch den Sturm vergangene Woche mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

