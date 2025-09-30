Werbung ausblenden
Rote Vorzeichen dominieren: Boeing und AUTO1 sorgen für Gesprächsstoff

Rüstung
Die Stimmung an den Börsen bleibt verhalten: Der DAX liegt am Vormittag leicht im Minus, auch die US-Futures signalisieren einen schwächeren Start. In Japan notiert der Nikkei ebenfalls im Minus. Anleger agieren vorsichtig, denn die Agenda des Tages hält einige potenzielle Impulse bereit.

Makroökonomischer Überblick:

Die Reserve Bank of Australia hat den Leitzins wie erwartet bei 3,6 % belassen. Die Notenbank verweist auf eine hartnäckige Teuerung und ein nur moderat abkühlendes Wachstum, weshalb weitere Zinsschritte vorerst vom Tisch sind. In Europa richtet sich der Blick auf die vorläufigen Inflationsdaten für September: Für Deutschland wird ein leichter Anstieg auf 2,3 % erwartet, Italien dürfte von 1,6 % auf 1,7 % zulegen.

Meistgehandelte Aktien im Fokus:

Boeing zeigt sich vorbörslich leicht im Plus. Rückenwind kommt von regulatorischer Seite: Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat dem Konzern wieder eingeschränkte Zertifizierungsrechte für 737 MAX und 787 eingeräumt: Ein wichtiger Schritt, um Produktionsengpässe zu entschärfen. Parallel kursieren Berichte über frühe Planungen für ein neues Mittelstreckenflugzeug, was Fantasie für die langfristige Flottenstrategie weckt.

Auch AUTO1 Group legt zu. Der Online-Gebrauchtwagenhändler meldet die Eröffnung von drei neuen Produktionszentren in Italien, Österreich und den Niederlanden. Damit steigt die interne Aufbereitungskapazität um 38 % auf knapp 250.000 Fahrzeuge jährlich. Die Expansion soll nicht nur die Qualität sichern, sondern auch 550 neue Jobs schaffen. Ein Signal, das der Markt als Beleg für Wachstum und operative Stärke interpretiert.

