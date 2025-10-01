Devisen: Euro im US-Handel nur wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1738 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs in Frankfurt auf 1,1724 (Dienstag: 1,1741) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8529 (0,8517) Euro./ck/he