Devisen: Euro im US-Handel nur wenig verändert

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1738 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs in Frankfurt auf 1,1724 (Dienstag: 1,1741) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8529 (0,8517) Euro./ck/he

Eurokurs (Euro / Dollar)

