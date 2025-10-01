EQS-News: PNE AG bei Windenergieausschreibungen an Land mit 57,8 MW erfolgreich

Werbung ausblenden

PNE AG bei Windenergieausschreibungen an Land mit 57,8 MW erfolgreich

EQS Group · Uhr
EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PNE AG bei Windenergieausschreibungen an Land mit 57,8 MW erfolgreich

01.10.2025 / 14:05 CET/CEST
Corporate News

PNE AG bei Windenergieausschreibungen an Land mit 57,8 MW erfolgreich

  • Drei eigene Projekte in drei Bundesländern erhalten den Zuschlag
  • Zusätzlich ein Kooperationsprojekt mit 85,8 MW erfolgreich

Cuxhaven, 1. Oktober 2025 – Die PNE-Gruppe war auch bei der dritten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur für Windenergieanlagen an Land erfolgreich. Alle eingereichten Projekte erhielten den Zuschlag. Hierbei handelte es sich um das Repowering-Projekt „Hassendorf“, die Windparkerweiterung „Gerdshagen“ sowie den Energiepark „Niederkrüchten“.

In Nordrhein-Westfalen wird die PNE-Gruppe den Energiepark „Niederkrüchten“ mit fünf Windenergieanlagen und einer Leistung vom 36,0 Megawatt (MW) errichten. Zudem erhielt in Brandenburg die Erweiterung des Windparks „Gerdshagen“ mit einer Windenergieanlage und einer Leistung von 7,2 MW den Zuschlag. In Niedersachsen entsteht das Repowering-Projekt „Hassendorf“ mit zwei Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von 14,4 Megawatt.

Ebenfalls in Niedersachsen sollen im Windpark „Überhäsiges Viertel“ insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 85,8 MW entstehen. Hierbei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen Volksbanken im Landkreis Cloppenburg und der PNE AG.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie


Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon:04721 / 718 - 06
Fax:04721 / 718 - 200
E-Mail:info@pnegroup.com
Internet:https://www.pnegroup.com
ISIN:DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN:A0JBPG, A30VJW
Indizes:SDAX, TecDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
PNE AG

