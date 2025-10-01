Werbung ausblenden

EQS-NVR: Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
01.10.2025 / 14:39 CET/CEST
1. Angaben zum Emittenten

Deutsche EuroShop AG
Heegbarg 36
22391 Hamburg
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)01.10.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

75743854
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

01.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

