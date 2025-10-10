EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Prof. Dr. Gerhard Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt
EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Personalie
Branicks Group AG: Prof. Dr. Gerhard Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt
10.10.2025 / 10:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Branicks Group AG: Prof. Dr. Gerhard Schmidtzum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt
Frankfurt, 10.10.2025 – Der Aufsichtsrat der Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat in seiner heutigen Sitzung Prof. Dr. Gerhard Schmidt zu seinem Vorsitzenden gewählt. Dr. Angela Geerling hat ihr Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Branicks Group AG aus persönlichen Gründen niedergelegt.
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
|WKN:
|A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2211220
Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2211220 10.10.2025 CET/CEST
