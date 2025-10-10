EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Prof. Dr. Gerhard Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Personalie
Branicks Group AG: Prof. Dr. Gerhard Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

10.10.2025 / 10:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt, 10.10.2025 – Der Aufsichtsrat der Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat in seiner heutigen Sitzung Prof. Dr. Gerhard Schmidt zu seinem Vorsitzenden gewählt. Dr. Angela Geerling hat ihr Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Branicks Group AG aus persönlichen Gründen niedergelegt.

IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com

Ende der Insiderinformation

10.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 9454858-1492
Fax:+49 69 9454858-9399
E-Mail:ir@branicks.com
Internet:www.branicks.com
ISIN:DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN:A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID:2211220
Ende der MitteilungEQS News-Service

2211220 10.10.2025 CET/CEST

Branicks Group (ehem: DIC Asset)

