EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Prof. Dr. Gerhard Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Frankfurt, 10.10.2025 – Der Aufsichtsrat der Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat in seiner heutigen Sitzung Prof. Dr. Gerhard Schmidt zu seinem Vorsitzenden gewählt. Dr. Angela Geerling hat ihr Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Branicks Group AG aus persönlichen Gründen niedergelegt.

