Pressestimme: 'Die Glocke' zu Steuerzahlerbund/Verschwendung von Geldern

dpa-AFX · Uhr
OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zu Steuerzahlerbund/Verschwendung von Geldern

Geld, das heute für wenig sinnvolle Projekte verschwendet wird, fehlt morgen für nachhaltige Investitionen in teils marode Schulen, Straßen und Brücken. Hier ist der Nachholbedarf groß und jeder Euro gut investiert. Bedauerlicherweise lehrt die Erfahrung, dass die Wirkung der Schwarzbücher des Steuerzahlerbundes sehr begrenzt ist. Selten werden Fehler eingeräumt, meist verweisen die Behörden auf angeblich komplexe Sachverhalte und notwendige Prüfungen. Ausreden finden sich immer. Es mag ein frommer Wunsch sein, aber es ist dringend erforderlich, dass das Schwarzbuch nicht nur alljährlich auf Knopfdruck Empörung auslöst, sondern endlich auch ein Umdenken bewirkt./yyzz/DP/zb

