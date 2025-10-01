Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Trumps Gaza-Plan

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Trumps Gaza-Plan:

"Ewigen Frieden" will US-Präsident Donald Trump dem Nahen Osten bringen. Darunter macht er es nicht. Sei es drum: Wenn es ihm gelänge, die Eskalationsspirale immerhin zu bremsen, einen Waffenstillstand zu erreichen und das Sterben im Gazastreifen zu stoppen, wäre schon viel gewonnen. Doch wer genauer hinschaut, erkennt die Fallstricke: Premier Benjamin Netanjahu steht in Israel massiv unter Druck seiner ultrareligiösen, nationalistischen Partner, die am liebsten den Gazastreifen planieren würden. Kaum anzunehmen auch, dass die Hamas, die trotz all der Bomben und Raketen Israels noch immer über großen Rückhalt in der Bevölkerung, Strukturen, Waffen und Kämpfer verfügt, ihrer völligen Entmachtung und Entwaffnung zustimmt. Dennoch ist zu begrüßen, dass Präsident Trump wieder Bewegung in die erstarrte Nahost-Diplomatie bringt. Sollte es ihm am Ende wirklich gelingen, ein Ende des Krieges und der Gewalt zu vermitteln oder zu erzwingen - soll er den Friedensnobelpreis doch haben./yyzz/DP/stk