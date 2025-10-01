Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Schwarzbuch

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zum Schwarzbuch

In Zeiten knapper Kassen sollte das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler eine Erinnerung sein - daran, dass bei Steuergeld das Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgebot gilt. Denn das Geld ist hart erarbeitet./yyzz/DP/zb

