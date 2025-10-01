Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Schwarzbuch
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zum Schwarzbuch
In Zeiten knapper Kassen sollte das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler eine Erinnerung sein - daran, dass bei Steuergeld das Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgebot gilt. Denn das Geld ist hart erarbeitet./yyzz/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
USA brauchen frisches GeldTrump versus Demokraten: Streit um Regierungsstillstand spitzt sich zu26. Sept. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungChartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista