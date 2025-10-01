TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. Oktober.

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25 USA: KfZ-Absatz Q3/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25 02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

