ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Siemens Energy auf 122 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 75 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson bleibt auch nach der Kursverdopplung im laufenden Jahr optimistisch gestimmt für die Aktien des Energietechnikkonzerns. Das Nachfrageumfeld dürfte günstig bleiben, und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen, schrieb er in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch klar unter dem inneren Wert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

