EQS-News: Green Street führt in Großbritannien und Europa die Retail Intelligence Suite der nächsten Generation ein

EQS-News: Green Street / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Green Street führt in Großbritannien und Europa die Retail Intelligence Suite der nächsten Generation ein



02.10.2025 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verbesserte Einzelhandelsanalysen bieten aussagekräftige Einblicke für Mieter und Investoren, während sich der Einzelhandelsimmobilienmarkt erholt.

LONDON, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Green Street, der führende Anbieter von zuverlässigen Informationen zu Gewerbeimmobilien (CRE) und Infrastruktur, prädiktiven Analysen und unvoreingenommenen Erkenntnissen, gab heute die Einführung seiner Retail Intelligence Suite der nächsten Generation für den britischen und europäischen Markt bekannt, die neue und verbesserte Produkte umfasst: Retail Analytics Pro und Retail Database Pro.

„Nach Jahren des Rückstands rückt der Einzelhandelsimmobiliensektor dank positiver Impulse bei den operativen Fundamentaldaten wieder zunehmend in den Fokus", erklärte Edoardo Gili, Senior Analyst bei Green Street. „Die Liquidität kehrt auf den europäischen Markt für Privatanleger und in allen Teilsektoren zurück – insbesondere für Aktien der Kategorie A –, da die Renditeerwartungen endlich angemessen sind, um die Risiken auszugleichen."

Retail Analytics Pro: Präzision trifft auf LeistungDie verbesserte Version von Retail Analytics Pro bietet nun zuverlässigere Daten aus Großbritannien, einschließlich demografischer Informationen und Einblicke in Mieterverhalten. Die Plattform umfasst wichtige Informationen, die durch jährliche Vor-Ort-Prüfungen von Green Street-Vermessungsingenieuren verifiziert werden. Mit einer 100-prozentigen Abdeckung aller Einzelhandelsflächen und -flächen ist Green Street in der Lage, die genauesten Informationen auf dem Markt bereitzustellen.

Die erweiterte Version von Retail Analytics Pro enthält auch neue proprietäre Scoring-Mechanismen, darunter:

TAP (Trade Area Power) Score: misst die Stärke des unmittelbaren Handelsgebiets einer Immobilie durch die Kombination wichtiger demografischer Faktoren.

Tenant Default Risk Score: gibt die durchschnittliche statistische Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Unternehmen in einem bestimmten Immobilienbereich in den nächsten drei Jahren insolvent wird oder ein schwerwiegendes finanzielles Ereignis erlebt.

Health Index Indicator: ist ein proprietärer Score, der auf zehn Variablen basiert und das potenzielle Nettomieteinkommen für eine bestimmte Einzelhandelsimmobilie oder ein bestimmtes Einkaufsviertel angibt.

Diese Kennzahlen vermitteln Immobilieninvestoren ein umfassendes Bild, um möglichst fundierte Entscheidungen zu treffen.

Retail Database Pro: Europaweite Abdeckung in großem MaßstabRetail Database Pro umfasst mehr als 20 europäische Länder und deckt über 500 Einkaufszentren und über 50 Einkaufsstraßen ab, die die wichtigsten institutionellen Vermögenswerte repräsentieren.

Die neue Plattform bietet einen unvergleichlichen Einblick in die größten Einzelhandelsimmobilien der Region und ist eines der wenigen Tools auf dem Markt, das detaillierte Mieter- und Investorenmetriken bereitstellt. „Die Datenbanken von Green Street zu US-amerikanischen Einkaufszentren und europäischen Shopping Centres gelten seit langem als Branchenstandard für institutionelle Einzelhandelsinvestoren. Die neue Retail Database Pro erweitert die Reichweite unserer Immobilienanalysen in Großbritannien und Kontinentaleuropa über REIT-eigene Vermögenswerte hinaus auf privat geführte Einkaufszentren", erklärte Andrew McCulloch, Chief Analytics Officer.

Green Street wird seine neue Retail-Analytics-Suite auf der EXPO REAL 2025 vorstellen, Europas größter Immobilien- und Investitionsmesse, die vom 6. bis 8. Oktober in München stattfindet. Die Veranstaltung zieht über 40.000 Besucher und 2.000 Aussteller an und verfügt über eigene Hallen für Privatanleger und Innovationen.

Am Stand Nr. 522 von Green Street in Halle A2 können sich die Besucher aus erster Hand über die Daten informieren, die die Transformation des Einzelhandels in Europa vorantreiben. Um einen Termin zu vereinbaren oder eine Vorführung anzufordern, besuchen Sie bitte diese Seite.

Informationen zu Green Street

Green Street wurde 1985 gegründet und ist der führende Anbieter von umsetzbaren Forschungsergebnissen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen im Bereich Gewerbeimmobilien und Infrastruktur. Durch die Kombination von zukunftsorientierter Marktforschung, proprietären Daten, prädiktiven Analysen und fachkundiger Beratung unterstützt Green Street Marktteilnehmer in den USA, Kanada, Europa, Asien und Australien dabei, sichere und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Um mehr über die globale Expansion und die Lösungen von Green Street zu erfahren, besuchen Sie www.greenstreet.com.

Medienkontakt: greenstreet@nextpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2614139/green_street_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/green-street-fuhrt-in-groWbritannien-und-europa-die-retail-intelligence-suite-der-nachsten-generation-ein-302573560.html

02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2207528 02.10.2025 CET/CEST