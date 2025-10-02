EQS-News: Personelle Veränderung im Vorstand der clearvise AG: Ausscheiden des CFO der clearvise AG zum 30. September 2025 wirksam, CEO führt Geschäfte als Alleinvorständin weiter

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Personalie

Personelle Veränderung im Vorstand der clearvise AG: Ausscheiden des CFO der clearvise AG zum 30. September 2025 wirksam, CEO führt Geschäfte als Alleinvorständin weiter



Personelle Veränderung im Vorstand der clearvise AG: Ausscheiden des CFO der clearvise AG zum 30.September 2025 wirksam, CEO führt Geschäfte als Alleinvorständin weiter

Frankfurt, 02. Oktober 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, gibt bekannt, dass die Niederlegung des Mandats durch Herrn Manuel Sieth als Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer („CFO“) mit Wirkung zum Ablauf des 30. September 2025 wirksam geworden ist.



Die Entscheidung von Herrn Sieth, das Unternehmen zu verlassen, erfolgte nach sorgfältiger Abwägung und steht in Zusammenhang mit dem bereits eingeleiteten strategischen Wechsel hin zu einer dividendenorientierten YieldCo und mit beabsichtigten Kosteneinsparungen.



Herr Sieth war seit Juli 2020im Unternehmen tätig, zunächst als Head of Finance („Kaufmännischer Leiter“) und ab Juli 2022 bis zum heutigen Tage als CFO. In dieser Zeit hat er maßgeblich zur finanziellen Stabilität und strategischen Ausrichtung des Unternehmens im Zuge des bisherigen starken Wachstums beigetragen. Damit war er wesentlich zum Unternehmenserfolg der clearvise AG beteiligt.



Der Vorstand und Aufsichtsrat der clearvise AG danken Herrn Sieth ausdrücklich für sein starkes Engagement, seine Fachexpertise und seinen maßgeblichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Er hat insbesondere in herausfordernden Marktphasen wesentlich zur planvollen Finanzsteuerung und zur langfristigen Sicherheit bei der Unternehmensplanung beigetragen.



Petra Leue-Bahns, Vorstandsvorsitzende („CEO“) der clearvise AG, betont: „Im Namen des gesamten clearTEAMs danke ich Manuel für sowohl die fachlich als auch menschlich hervorragende Zusammenarbeit. Im Zuge des beschlossenen Outsourcings aller operativen Geschäftsbereiche und der Mitarbeiter:innen an die Tion Renewables GmbH freue ich mich, dass mit dem Wechsel von Herrn Sieth in die Geschäftsführung der Tion Renewables GmbH auch hier Kontinuität in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter:innen besteht."



Ab dem 01. Januar 2026 wird die Tion Renewables GmbH die operative Betreuung des clearvise-Portfolios als Dienstleister übernehmen. Am 24. September 2025 haben – wie berichtet – die clearvise AG und die Tion Renewables GmbH den dazugehörigen Outsourcing-Vertrag unterzeichnet.



Manuel Sieth ergänzt: „Ich habe die Zusammenarbeit mit dem clearTEAM sowie den Zusammenhalt stets geschätzt. Ich gehe mit dem Ziel, der clearvise AG einen möglichst reibungslosen Übergang hin zu einer YieldCo zu ermöglichen.“



Die CEO, Frau Leue-Bahns, wird die Geschäfte der clearvise AG bis auf Weiteres als Alleinvorständin führen.



Der Aufsichtsrat und die Vorständin versichern, dass diese Veränderung in der Führungsebene mit Weitsicht erfolgt ist und die clearvise AG in ihrer neuen Ausrichtung als dividendenorientierte YieldCo stärkt.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



