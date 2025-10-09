EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



09.10.2025 / 09:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Ort:

https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/investors/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/investors/publications

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Freie-Vogel-Str. 385 a 44269 Dortmund Deutschland Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com

2210602 09.10.2025 CET/CEST