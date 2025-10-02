IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna erweitert Präsenz in Westafrika und geht Explorationsallianz mit DeSoto Resources in Guinea ein

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna erweitert Präsenz in Westafrika und geht Explorationsallianz mit DeSoto Resources in Guinea ein

Vancouver, 2. Oktober 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-update-on-q2-numbers-and-exploration-success-at-diamba-sud/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Grundsatzvereinbarung (Heads of Agreement, HOA) mit DeSoto Resources Limited, einem in Australien notierten Goldexplorationsunternehmen, unterzeichnet hat, um eine Explorationsallianz und ein Joint Venture im vielversprechenden Siguiri-Becken in Guinea zu gründen.

Neue Explorationsfront

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, kommentierte: Das Siguiri-Becken in Guinea hat das Potenzial für Goldvorkommen in Millionen-Unzen-Größe in einem Land mit langer Bergbaugeschichte gezeigt. Diese Vereinbarung mit DeSoto verschafft Fortuna einen hervorragenden Einstieg in diese vielversprechende Region und Zugang zu einem hochqualifizierten und erfahrenen Team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Entdeckungen in Westafrika.

Wichtige Vertragsbedingungen

- Die verbindliche HOA begründet eine Explorationsallianz, um neue Genehmigungen in identifizierten Gebieten von Interesse zu beantragen und zu erwerben.

- Es wird ein neues Joint Venture-Unternehmen (JVCo) mit einem Vorstand von bis zu vier Direktoren gegründet, wobei jede Partei zwei Direktoren stellt und der Mehrheitspartner das entscheidende Stimmrecht hat.

- Projektentwicklungsphase: Ein Zeitraum von 36 Monaten, in dem der Schwerpunkt auf der Identifizierung von Go-Projekten liegt, d. h. bedeutenden Entdeckungen, die eine weitere Entwicklung rechtfertigen.

- Joint-Venture-Phase: Sobald ein Go-Projekt vereinbart ist, wird JVCo in ein formelles Joint Venture übergehen, an dem Fortuna 70 Prozent und DeSoto 30 Prozent halten werden während Fortuna wird die Exploration bis zum späteren der folgenden Zeitpunkte allein finanzieren wird:

o drei Jahre oder

o kumulierte Ausgaben in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar für alle Go-Projekte

Über DeSoto Resources Limited

DeSoto Resources Limited ist ein in Australien börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Projektentwicklung in Guinea konzentriert. Die Gründer und das Managementteam von DeSoto können auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Exploration in Westafrika zurückblicken, darunter die Entdeckung des 5,4 Millionen Unzen schweren Bankan-Goldprojekts von Predictive Discovery.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über das Potenzial des Siguiri-Beckens in Guinea, Goldvorkommen in Millionenunzen zu beherbergen, die Fähigkeit von JVCo, neue Bergbaugenehmigungen zu erwerben, Aussagen zur Identifizierung von Go-Projekten und zur Gründung eines Joint Ventures sowie die Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten des Unternehmens. Häufig, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, verwendet, detailliert, war, Gewinn, geplant, widerspiegeln, werden, enthalten, verbleibend, sein oder Aussagen, dass Ereignisse könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden, sowie ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte, Veränderungen der Preise für Gold, Silber und andere Metalle, der Zeitpunkt und der Erfolg der geplanten Explorationsprogramme des Unternehmens, technologische und betriebliche Risiken im Zusammenhang mit den Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten von Fortuna, Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, Schwankungen der Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Währungsschwankungen, Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallausbeuten, die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; behördliche und andere Genehmigungen; politische Unruhen oder Instabilität in Ländern, in denen Fortuna tätig ist; Probleme im Bereich der Arbeitsbeziehungen; sowie die Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erläutert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf erwartete Trends bei Mineralpreisen und Wechselkursen; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften beeinträchtigen; dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden; dass es keine wesentlichen Störungen geben wird, die den Betrieb beeinträchtigen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

