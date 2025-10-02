Occidental verkauft Chemiesparte für 9,7 Milliarden Dollar an Berkshire

Houston (Reuters) -Der US-Ölkonzern Occidental Petroleum verkauft seine Petrochemie-Sparte für 9,7 Milliarden Dollar an die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett. Mit dem Schritt will der Konzern seine hohe Verschuldung abbauen, wie er am Donnerstag mitteilte. Diese ist vor allem eine Folge der 55 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 und des zwölf Milliarden Dollar schweren Kaufs des Schieferölförderers CrownRock im vergangenen Jahr. Für Berkshire ist es die größte Übernahme seit dem Kauf des Versicherers Alleghany für 11,6 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Die Holding von Buffett ist bereits der größte Aktionär von Occidental und hält rund 27 Prozent der Anteile.

Die Verschuldung von Occidental belief sich Ende Juni auf 23,34 Milliarden Dollar. Vom Verkaufserlös sollen nun 6,5 Milliarden Dollar in den Schuldenabbau fließen. Damit würde die Gesamtverschuldung unter das nach dem CrownRock-Deal gesetzte Ziel von 15 Milliarden Dollar sinken. Der Verkauf der Sparte OxyChem, die unter anderem Chemikalien für Schwimmbäder und Vinylprodukte herstellt, deutet zudem auf eine Neuausrichtung von Occidental auf das Öl- und Gasgeschäft hin. Das Geschäft soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Die Aktie von Occidental legte im vorbörslichen US-Handel um 2,3 Prozent zu.

(Bericht von Pooja Menon in Bangalore und Sheila Dang in Houston, geschrieben von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)