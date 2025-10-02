Werbung ausblenden

SMA Solar streicht im Sparkurs Hunderte Stellen

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar weitet sein Sparprogramm wie angekündigt aus und will dafür Hunderte Jobs abbauen. Bis Ende 2026 sollen 350 Stellen wegfallen, davon 300 in Deutschland, wie Unternehmenschef Jürgen Reinert laut Mitteilung am Donnerstag im hessischen Niestetal sagte. Das soll zusätzliche jährliche Einsparungen von mehr als 100 Millionen Euro bringen. Die Maßnahmen treffen vor allem den Heim- und Gewerbebereich. Die SMA-Aktie büßte nach Bekanntwerden der Neuigkeiten einen Teil ihrer Gewinne ein.

Reinert sprach von immensem Preisdruck in dem Geschäft. Der Auftragseingang sei rückläufig. Bereits Anfang September hatte SMA im Rahmen einer Gewinnwarnung angekündigt, tiefere Einschnitte machen zu wollen.

"Während sich das Geschäft mit Lösungen für Großkraftwerke sehr gut entwickelt und wir unsere Marktposition ausbauen konnten, erleben wir verglichen mit 2024 derzeit eine stark rückläufige Zubaurate im Heimbereich - insbesondere in unserem Kernmarkt Deutschland", sagte Finanzchef Kaveh Rouhi. Die Produktpalette soll neu ausgerichtet werden, das Unternehmen will sich zudem auf profitable Märkte konzentrieren und die Wertschöpfungstiefe bei einigen Produkten anpassen. Das Entwicklungszentrum in Indien soll eine größere Rolle bekommen.

Der Wechselrichter-Konzern kämpft seit einiger Zeit mit einer fortgesetzten Nachfrageschwäche und dem Konkurrenzdruck asiatischer Hersteller. SMA war bereits im Mai wegen der schlechter werdenden Bedingungen und der volatilen US-Zollpolitik beim Blick auf das Jahr vorsichtiger geworden./men/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SMA Solar

Das könnte dich auch interessieren

Mehr Ausgaben für KI und Energie
Rekorde für Siemens Energy und Hochtief dank Megatrendsheute, 12:03 Uhr · dpa-AFX
Hochtief
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden