TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Oktober 2025

Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. Oktober.

TERMINE KONJUNKTUR
01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25
02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25
09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25
09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25
14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Oktober 2025gestern, 06:05 Uhr · dpa-AFX
