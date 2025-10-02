TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. Oktober.

TERMINE KONJUNKTUR 01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25 02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25

