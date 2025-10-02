Werbung ausblenden

Umfrage: Britische Firmen scheuen Neueinstellungen - Inflationssorgen wachsen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) -Britische Unternehmen wollen einer Umfrage zufolge so wenig neues Personal einstellen wie seit dem Coronajahr 2020 nicht mehr. Zugleich rechnen sie mit der größten Inflation seit Anfang 2024, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der britischen Notenbank (BoE) hervorgeht. Die Umfrage stützt sich auf Daten aus den drei Monaten bis September.

Für die nächsten zwölf Monate gehen die Firmen demnach davon aus, ihre Beschäftigung nur stabil zu halten. Dass sie kein Personal aufstocken würden, hatten sie zuletzt in den drei Monaten bis November 2020 erwartet. Außerdem rechnen sie mit einer Inflation von 3,4 Prozent. Ihre eigenen Preise wollen sie um 3,7 Prozent anheben, so wie bereits in den drei Monaten bis August.

Etwas schwankungsanfälligere Daten für den einzelnen Monat September signalisieren einen Anstieg der Beschäftigten von 0,5 Prozent für die nächsten zwölf Monate. Im August hatten die Firmen einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Die Währungshüter der Bank of England (BoE) setzen darauf, dass ein schwacher Arbeitsmarkt das Lohnwachstum verlangsamen und die Inflation bremsen wird. Diese soll laut Zentralbank im September vier Prozent erreichen - das wäre das Doppelte ihres Zielwerts für die Teuerungsrate.

(Bericht von David Milliken, geschrieben von Natascha Koch, redigiert von Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 30.09.2025
Dax legt zum Monatsende nochmal zu - Gold nähert sich nächster Marke30. Sept. · onvista
Dax legt zum Monatsende nochmal zu - Gold nähert sich nächster Marke
Dax Tagesrückblick 29.09.2025
Dax schließt mit winzigem Gewinn - Meilensteine bei Gold und Rheinmetall29. Sept. · onvista
Dax schließt mit winzigem Gewinn - Meilensteine bei Gold und Rheinmetall
Kryptowährung
Bitcoin steigt bis auf 117.000 US-Dollargestern, 15:20 Uhr · dpa-AFX
Bitcoin
EUR/USD Wochenausblick 29.09.2025
Euro im Abwärtstrend: Die Dollar-Käufer melden sich zurück29. Sept. · onvista
Euro im Abwärtstrend: Die Dollar-Käufer melden sich zurück
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden