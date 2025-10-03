AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung treibt Nemetschek an 200-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Nemetschek sind am Freitag nach einer Kaufempfehlung um mehr als 3 Prozent angesprungen. An der exponentiellen 200-Tage-Linie ebbte der Schwung der Papiere des Bausoftwarekonzerns bei 113,70 Euro jedoch zunächst ab.

Berenberg-Analyst Nay Soe Naing äußerte sich optimistisch über die gesamte Branche. Neben Nemetschek empfahl er auch die Aktien der US-Unternehmen Trimble und Procore Technologies zum Kauf.

KI sei ihr "Freund, kein Gegner", so der Experte. Das deutsche Milliardenprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig.

Nemetschek-Aktien traut er 125 Euro zu. Damit kämen sie zumindest wieder in den Dunstkreis ihres Rekords vom August bei 138,50 Euro./ag/men