Aktien New York Ausblick

Wall Street wird leicht im Plus erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Ungeachtet des anhaltenden Regierungsstillstands in den USA dürften die Aktienbörsen am Freitag mit moderaten Gewinnen eröffnen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 46.631 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent im Plus bei 24.930 Punkten.

Beim neuen Jet 777X des Flugzeugbauers Boeing kommt es offenbar zu weiteren Verzögerungen. Die Maschinen könnten frühestens 2027 an den Start gehen, anstelle im nächsten Jahr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Dies wäre ein neuerlicher Rückschlag für den US-Konzern und könnte zu Belastungen in Milliardenhöhe führen. Die Boeing-Papiere beeindruckte dies im vorbörslichen Handel jedoch nicht sonderlich: Sie zeigten sich zuletzt kaum verändert.

Dagegen sackten die Titel von Applied Materials vorbörslich um 2,2 Prozent ab, nachdem der Halbleiterhersteller bekanntgegeben hatte, dass der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund einer neuen Regelung des Bureau of Industry & Security des US-Handelsministeriums um 600 Millionen US-Dollar sinken wird.

Für die Anteilsscheine von Rumble ging es vorbörslich um elf Prozent nach oben. Das Videoportal hatte eine strategische Partnerschaft mit Perplexity zur Entwicklung eines neuen Abonnementmodells angekündigt.

