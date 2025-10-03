Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Thyssenkrupp - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) sei gut aufgestellt, um vom Wachstumspotenzial im Marinebereich zu profitieren, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach dem Kapitalmarkttag der vor der Abspaltung stehenden Sparte. Auftragsgewinne und die Projektpipeline untermauerten dies. Er sieht insgesamt einen soliden Startpunkt für die eigenständige Anlagestory./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

