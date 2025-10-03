ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Thyssenkrupp - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) sei gut aufgestellt, um vom Wachstumspotenzial im Marinebereich zu profitieren, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach dem Kapitalmarkttag der vor der Abspaltung stehenden Sparte. Auftragsgewinne und die Projektpipeline untermauerten dies. Er sieht insgesamt einen soliden Startpunkt für die eigenständige Anlagestory./ag/nas

