EQS-News: Der Leiter der Beschaffungsabteilung der Hon Hai Technology Group (Foxconn) wurde von Alcott Global in die Liste der Top 30 Supply Chain Leaders of 2025 aufgenommen

Der Leiter der Beschaffungsabteilung der Hon Hai Technology Group (Foxconn) wurde von Alcott Global in die Liste der Top 30 Supply Chain Leaders of 2025 aufgenommen



Max Chu belegt den 2. Platz für seinen auf gemeinsamem Erfolg basierenden Führungsstil

TAIPEH, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE:2317) gab bekannt, dass ihr Leiter der Beschaffungsabteilung, Max Chu, in die Liste der „Top 30 Supply Chain Leaders of 2025" aufgenommen wurde. Diese Auszeichnung wird von der Personalvermittlungsfirma Alcott Global vergeben und würdigt Führungskräfte, die durch Innovation, Führungsstärke und Belastbarkeit globale Lieferketten transformieren.

Chu, der seit 33 Jahren für den weltweit größten Elektronikhersteller und Anbieter von Technologielösungen tätig ist und maßgeblich an der Veröffentlichung des jährlichen Supplier Responsibility Report von Foxconn beteiligt ist, einem Branchenmaßstab in Taiwan, belegte den 2. Platz in einer internationalen Top-5-Gruppe, zu der auch Microsoft, Conagra Brands, L'Oréal Groupe und Bristol Myers Squibb gehörten.

„Diese Auszeichnung bestätigt erneut die führende Position von Foxconn im Bereich der Digitalisierung globaler Lieferketten und der nachhaltigen Unternehmensführung", erklärte Chu. „Wir werden auch weiterhin in einem komplexen externen Umfeld mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um gemeinsam ein neues Paradigma für Lieferketten zu schaffen, das effizienter, widerstandsfähiger und nachhaltiger ist."

„Die diesjährigen Gewinner repräsentieren das Beste, was moderne Führung in der Lieferkette zu bieten hat: Mut, Belastbarkeit und Menschenorientierung. Mit 338 Nominierungen, einer strengen Jurybewertung und der Stimme von mehr als 2.000 Branchenkollegen, die zu den Endergebnissen beigetragen haben, wurden diese Führungskräfte nicht nur von ihren Unternehmen, sondern auch von der globalen Lieferkettengemeinschaft ausgezeichnet", sagte Radu Palamariu, Geschäftsführer der Alcott Global Unternehmensgruppe.

Chu treibt die digitale Transformation von Foxconn mit einem leistungsstarken Ökosystem von Tools wie BOMate voran, einer proprietären KI-gestützten Plattform, die die Effizienz steigert und die Entwicklungszyklen für Hunderte von Produkten und Komponenten pro Jahr verkürzt. Zusammen mit dem 20-Minuten-Risikowarnsystem eSCRM und einer ESG-Plattform für Lieferanten ermöglicht dieses Trio eine intelligentere, schnellere und nachhaltigere Entscheidungsfindung.

Sein kooperativer Führungsstil basiert auf dem gemeinsamen Erfolg mit Lieferanten als Mitgestalter, der das gemeinsame Wachstum durch den Austausch bewährter Verfahren fördert und ein digital gestütztes, ESG-orientiertes Netzwerk schafft, in dem Innovation gedeiht. Chu hat dazu beigetragen, dass die Gruppe ihre CO₂-Emissionen gegenüber dem Basisjahr 2020 um 1,38 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent senken und die Emissionen ihrer Lieferanten um 16 % reduzieren konnte. Diese Meilensteine beschleunigen Foxconns Weg zur Netto-Null-Bilanz und stärken das globale Vertrauen, wie die Anerkennung durch das CDP (Carbon Disclosure Project) und den DJSI (Dow Jones Sustainability Index) zeigt.

