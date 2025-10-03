EQS-News: Far Eastern New Century leistet Pionierarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit bei Schuhen mit den weltweit ersten kommerziell erhältlichen Zwischensohlen aus recycelten PET-Flaschen

EQS-News: Far Eastern New Century Corporation / Schlagwort(e): Produkteinführung

TAIPEH, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Far Eastern New Century Corporation (FENC) ist ein Weltmarktführer im Bereich umweltfreundlicher Polyestermaterialien, der sich auf Innovation und Entwicklung nachhaltiger Materialien spezialisiert hat. Im Jahr 2025 gelang FENC ein Durchbruch in der Schuhtechnologie, indem sie als weltweit erstes Unternehmen starre PET-Flaschen aus dem Post-Consumer-Bereich in recyceltes thermoplastisches Polyester-Elastomer (rTPEE) umwandelte. Dieses Material der nächsten Generation vereint herausragende Umweltvorteile mit überlegener Leistung und zeichnet sich durch hervorragende Elastizität, Dämpfung und Rückfederung aus, was es zu einer idealen Lösung für Zwischensohlen von Schuhen macht. Es wurde bereits erfolgreich kommerzialisiert und an die französische Outdoor-Sportmarke SALOMON ausgeliefert, die es für ihre charakteristischen Solamphibian-Amphibienstiefel verwendet. Im Vergleich zu neuem TPEE auf Erdölbasis reduziert rTPEE die Kohlenstoffemissionen um 10 bis 30 % und beschleunigt damit den Übergang der Schuhindustrie zu einer hochwertigen und nachhaltigen Entwicklung. Das Material hat eine hohe Marktakzeptanz erfahren, und mehrere führende internationale Sportmarken führen derzeit Gespräche über dessen Einführung, was das große Marktpotenzial verdeutlicht.

Aufbauend auf seiner Kernkompetenz im Bereich Polyester hat FENC durch Polymerisation und Modifizierung der Materialeigenschaften Polyestermaterialien in verschiedenen Spezifikationen entwickelt, die für die verschiedenen Schuhkomponenten geeignet sind, und damit die Herausforderung der Trennung von Schuhkomponenten für das Recycling bewältigt. FENC hat Obermaterialien, Schnürsenkel, Futter, Einlegesohlen, Schaftteile und Zehenkappen-Klebstoffe aus recyceltem Polyester (rPET) sowie Zwischensohlen aus rTPEE, das auf rPET-Material basiert, entwickelt und damit das Konzept des „vollständig recycelbaren Designs aus einem einzigen Material" vorangetrieben.

Außerdem hat FENC die FENC® TopGreen® AirTek PU-Technologie entwickelt, bei der industriell abgeschiedenes CO₂ als Rohstoff für die Herstellung von hochleistungsfähigen elastischen Materialien verwendet wird. Diese Materialien können in großem Umfang in Schuhen, Stretchstoffen, wasserdichten und atmungsaktiven Membranen sowie Kunstleder eingesetzt werden. Mit dieser innovativen Lösung wird der Einsatz von hochgiftigem Phosgen und Isocyanaten, die traditionell in der herkömmlichen Polyurethan (PU)-Herstellung verwendet werden, überflüssig, was zu einem sichereren und umweltfreundlicheren Produktionsprozess führt. Im Vergleich zu herkömmlichem thermoplastischem Polyurethan (TPU) erzielt AirTek PU eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um bis zu 58 %, ohne dabei Abstriche bei der Leistung und Funktionalität zu machen. Es stellt einen Durchbruch dar, der Umweltfreundlichkeit, Ungiftigkeit, Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes und hohe Leistung vereint. FENC wurde mit dem zweiten Preis des Innovation Award „Best CO2 Utilisation 2025" in Köln ausgezeichnet und ist damit das erste asiatische Unternehmen, das diese Auszeichnung seit ihrer Einführung erhalten hat. Dies unterstreicht die Führungsrolle von FENC im Bereich der globalen nachhaltigen Materialinnovation.

FENC wird auch weiterhin die Entwicklung nachhaltiger Materialien und kohlenstoffarmer Innovationstechnologien vorantreiben, die Kreislaufwirtschaft fördern und die Welt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft führen.

Informationen zur Far Eastern New Century Corporation (FENC)

FENC wurde 1949 als Muttergesellschaft des Mischkonzerns Far Eastern Group gegründet und ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Taiwan, das in den USA, Japan, Festlandchina, Vietnam, Malaysia und den Philippinen tätig ist und an namhafte Marken weltweit verkauft. FENC ist der weltweit größte Anbieter von rPET in Lebensmittelqualität und bietet seinen Kunden umfassende Lösungen für umweltfreundliche Produkte. Das Unternehmen ist der einzige Polyesterlieferant weltweit, der vertikal integriert ist und ein Produktspektrum anbietet, das von Rohstoffen bis hin zu Endprodukten für Verbraucher, wie beispielsweise Bekleidung, reicht.

Um mehr über FENC zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.fenc.com/en-US

