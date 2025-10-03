EQS-News: Nächster Halt: Brasilien - Omio expandiert nach Südamerika und stärkt globale Präsenz auf vier Kontinenten

EQS-News: Omio / Schlagwort(e): Produkteinführung

Nächster Halt: Brasilien - Omio expandiert nach Südamerika und stärkt globale Präsenz auf vier Kontinenten



03.10.2025 / 08:05 CET/CEST







Die weltweit führende Plattform für multimodales Reisen startet offiziell in Südamerikas größtem Land und verbessert das Reiseerlebnis für in- und ausländische Reisende.

BERLIN u nd SÃO PAULO, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Omio, die führende Buchungsplattform für multimodale Reisen, gibt heute den offiziellen Start in Brasilien bekannt. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens dar. Gemäß der Mission, jede Reise nahtlos zu gestalten, können Reisende in Brasilien ab sofort Langstrecken- und Fernbusverbindungen sowie Flüge von über 300 Anbietern bequem in einer einzigen App suchen, vergleichen und buchen. Mit der Expansion nach Brasilien vereint Omio nun Flug-, Zug-, Fähr- und Busreisen in insgesamt 46 Ländern auf vier Kontinenten: Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

Reisen in Brasilien vereinfachen

Ob aus dem In- oder Ausland, Reisende profitieren von der nutzerfreundlichen App, die Omio weltweit zum Begleiter von über einer Milliarde Nutzer:innen gemacht hat. Verschiedene Verkehrsmittel lassen sich in nur einer App kombinieren, ohne lästiges Hin- und Herspringen zwischen Tabs, Apps oder Websites. Besonders Reiseziele wie Gramado (RS), Búzios (RJ), Paraty (RJ), Chapada Diamantina (BA), Lençóis Maranhenses (MA) oder Bonito (MS), die meist nur schwer mit einem einzigen Verkehrsmittel erreichbar sind, können nun dank Omio unkompliziert geplant werden.

Egal, ob es um die schnellste oder günstigste Route geht: Mit 32 verfügbaren Sprachen, bevorzugten Zahlungsmethoden, lokaler Währung oder KI-assistiertem Kundenservice, bietet Omio Reisenden jederzeit volle Kontrolle. Neben einem verbesserten Reiseerlebnis innerhalb Brasiliens profitieren auch brasilianische Reisende bei ihren Reisen zu den weltweiten Omio-Zielen.

Erfolgreiche Beta-Phase abgeschlossen

Flüge und das dichte, qualitativ hochwertige Busnetz Brasiliens bilden das Rückgrat des nationalen Reiseverkehrs. Nach einer erfolgreichen Soft Launch-Phase (Juli bis September) und umfassender Integration von Partnern deckt Omio nun nahezu das gesamte Angebot im Bodentransport ab und plant in Kürze die vollständige Abdeckung. Bereits in der Testphase erfreute sich die App in Brasilien großer Beliebtheit bei lokalen und internationalen Reisenden, mit Buchungen aus 48 verschiedenen Ländern sowie einer Bewertungsnote von aktuell 4,9 im App Store und 4,8 im Google Play Store in Brasilien.

Brasiliens Tourismus im Aufwind

Omios Markteintritt fällt in eine Phase starken Wachstums im brasilianischen Tourismussektor. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Branche ein Plus von 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Sektor verzeichnete Einnahmen von 108 Milliarden brasilianischen Reais (BRL) und markiert damit einen historischen Höchstwert.

Die Kombination aus wirtschaftlicher Größe, wachsender Reiselust, digitaler Aufgeschlossenheit und der Möglichkeit, Reisen durch eine multimodale Plattform erheblich zu vereinfachen, macht Brasilien zu einer idealen Wahl für Omios nächste Expansionsetappe.

Vitor Lalor, General Manager Brasilien, Omio, erklärt:

"Brasilien gehört zu den lebendigsten Märkten weltweit. Es zeichnet sich durch kontinentale Ausmaße, einzigartige Natur, ein reiches kulturelles Erbe und weltbekannte Events aus. Wir unterstützen Millionen von Reisenden dabei, dieses facettenreiche Land kennenzulernen. Durch die Bündelung verschiedener Verkehrsmittel in einer App und ein benutzerfreundliches Buchungserlebnis ermöglichen wir Brasilianer:innen und internationalen Besucher:innen, alle Ecken Brasiliens mühelos zu erkunden. Gleichzeitig leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des lokalen Tourismus."

Über Omio

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 ermöglicht die Omio-Gruppe ihren Kundinnen und Kunden, neue Arten des Reisens zu entdecken. Dank der beiden miteinander verknüpften Plattformen Omio und Rome2Rio sind wir die weltweit führende Plattform für Suche, Vergleich und Buchung von Reisen. Omio bietet OTAs und Mobilitätsanbieter maßgeschneiderte Geschäftslösungen. Die Plattform unterstützt Reisende dabei, Europa, die USA, Kanada, Südostasien und Brasilien per Zug, Bus, Flug oder Fähre zu erkunden. Omio verkauft täglich über 80.000 Tickets, beschäftigt über 430 Mitarbeitende aus mehr als 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne, London und Bangalore. Die Omio-Gruppe bietet ihren Kundinnen und Kunden Reisen, die sie bewegen. Mehr unter omio.com.

