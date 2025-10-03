HINWEIS: Keine Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten durch Regierungsbehörden
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Es werden in den USA vorerst keine Konjunkturdaten von US-Regierungsbehörden veröffentlicht, solange der sogenannte "Shutdown" anhält. Davon betroffen ist der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der ursprünglich für diesen Freitag geplant war./jkr/nas
