Putin warnt USA vor Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine

Sotschi (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA vor der Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine gewarnt.

"Es ist unmöglich, Tomahawks ohne die direkte Beteiligung amerikanischer Militärs einzusetzen", sagte Putin am Donnerstag auf einer Veranstaltung im Schwarzmeer-Badeort Sotschi. "Das würde eine völlig neue, qualitativ neue Stufe der Eskalation bedeuten, auch in den Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten."

Die Lieferung von Tomahawks an die Ukraine würde deren Angriffsmöglichkeiten erheblich erweitern. Damit könnte die Ukraine Ziele tief im russischen Hinterland treffen, darunter Militärbasen, Logistikzentren, Flugplätze und Kommandozentralen, die derzeit für sie nicht erreichbar sind. Die USA haben bisher aber noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie Tomahawks an die Ukraine liefern wollen.

Putin sagte zudem, Russland würde auf eine westliche Provokation schnell reagieren. Wenn jemand noch immer den Wunsch habe, sich mit Russland militärisch zu messen, dann solle er es versuchen - die Gegenmaßnahmen Russlands würden nicht lange auf sich warten lassen. Moskau werde schnell antworten, wenn es glaube, dass Europa es provoziere. Inzwischen kämpfe fast das gesamte von den USA geführte Nato-Bündnis gegen Russland.

Putin äußerste sich zudem zu den jüngsten Darstellungen von US-Präsident Donald Trump, Russland sei ein "Papiertiger": "Wenn wir mit dem gesamten Nato-Block kämpfen, uns bewegen, vorrücken und uns zuversichtlich fühlen, und wir ein 'Papiertiger' sind, was ist dann die Nato selbst?"

Trump hatte sich jüngst stärker als zuvor an die Seite der Ukraine im Krieg mit Russland gestellt. Nachdem Trump zuvor gesagt hatte, die Ukraine solle für einen Frieden mit Russland auf Gebiete verzichten, sagte er nun, die Ukraine könne "mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und vor allem der Nato" ihr gesamtes Territorium von Russland zurückgewinnen. Trump bezeichnete die russische Kriegsführung als "ziellos" und erklärte, eine echte Militärmacht hätte den Krieg in weniger als einer Woche gewonnen. Dies lasse Russland wie einen "Papiertiger" aussehen.

