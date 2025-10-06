EQS-News: Diginex unterzeichnet strategische Vereinbarungen mit iNEED zur Förderung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für ländliche Banken in Indonesien

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Diginex unterzeichnet strategische Vereinbarungen mit iNEED zur Förderung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für ländliche Banken in Indonesien



LONDON und JAKARTA, 6. Oktober 2025 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“), ein führender Anbieter von nachhaltigen RegTech-Lösungen, gibt bekannt, dass es strategische Vereinbarungen mit PT. Inovasi Emran Ekadanta („iNEED“), einem führenden indonesischen Technologieinnovator mit Schwerpunkt auf nachhaltiger digitaler Transformation, unterzeichnet hat. Damit sollen über 1.000 ländlichen Banken in ganz Indonesien umfassende Lösungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Verfügung gestellt werden. Diese Allianz baut auf den bestehenden Kooperationen von iNEED mit Verbänden in Indonesien auf, wie beispielsweise DPP Perbarindo, dem Dewan Pimpinan Pusat (DPP) der Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo). iNEED hat zugestimmt, Diginex Vorabhonorare in Höhe von etwa 1,7 Millionen US-Dollar zu zahlen, zuzüglich einer Folgeumsatzbeteiligung.



Die Initiative nutzt die preisgekrönte diginexESG-Plattform von Diginex – eine cloudbasierte Lösung, die die Erfassung, Analyse und Offenlegung von ESG-Daten optimiert –, um indonesischen Finanzinstituten Tools für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, das Risikomanagement und eine transparente Berichterstattung an Stakeholder an die Hand zu geben. Durch die Integration von diginexESG erhalten die indonesischen ländlichen Banken Zugang zu automatisierten Arbeitsabläufen, KI-gestützten Erkenntnissen und standardisierten Rahmenwerken, die mit globalen Standards wie dem International Sustainability Standards Board (ISSB) und lokalen indonesischen Vorschriften in Einklang stehen.



Diese Allianz kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt der Entwicklung von ESG in Südostasien. Das Interesse von Investoren an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten ist stark gestiegen. Su suchen 70 bis 82 % der regionalen Investoren aktiv nach ESG-orientierten Anlagen. Vorstände von Unternehmen in der gesamten ASEAN-Region legen zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit. 45 % planen, bis 2025 spezielle ESG- oder Nachhaltigkeitsausschüsse einzurichten. Zu den wichtigsten Entwicklungen bei der zunehmenden Einführung von ESG in der ASEAN-Region gehören die Implementierung von Kohlenstoffbörsen und der Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien, was einen breiteren Wandel hin zu Dekarbonisierung und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit durch grüne Initiativen signalisiert. In Indonesien wird die strategische Partnerschaft zwischen Diginex und iNEED der wachsenden Nachfrage nach einer soliden ESG-Berichterstattung angesichts der regulatorischen Anforderungen an die Transparenz im Bankensektor gerecht, indem sie es dem Verband der ländlichen Banken in Indonesien ermöglicht, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.



„Die Unterzeichnung dieser Vereinbarungen mit iNEED ist ein wichtiger Schritt zur Ausweitung von Sustainable Finance in der dynamischen Bankenlandschaft Indonesiens“, sagte Mark Blick, CEO von Diginex. „Durch die Partnerschaft mit einem innovativen lokalen Akteur wie iNEED, der enge Beziehungen zu ländlichen Banken in Indonesien unterhält, sind wir in der Lage, dem Verband der ländlichen Banken Indonesiens die Instrumente zur Verfügung zu stellen, mit denen er nicht nur Compliance-Anforderungen erfüllen, sondern auch langfristige Wertschöpfung vorantreiben kann. Wir sind Resulticks dankbar für die Vermittlung dieser Beziehung, die perfekt zu unserer Mission passt, ESG zugänglich und umsetzbar zu machen.“



Raden Joko, CEO von iNEED, fügte hinzu: „Unsere Partnerschaft mit dem Verband der ländlichen Banken Indonesiens hat uns bereits als wichtigen Wegbereiter für digitale Innovationen im indonesischen Bankwesen positioniert. Die Zusammenarbeit mit Diginex verstärkt diese Bemühungen und versorgt unser Netzwerk mit modernster ESG-Technologie, die die Nachhaltigkeitsziele des Verbandes unterstützt. Die Vermittlung durch Resulticks war entscheidend dafür, diese Welten zusammenzubringen.“



Die Kooperation von Diginex und iNEED ist das Ergebnis einer Vermittlung durch Resulticks, einem globalen Anbieter von Lösungen für Kundenbindung und Kundenerfahrung in Echtzeit, und unterstreicht die Bedeutung strategischer Vermittlungen für die Förderung grenzüberschreitender Nachhaltigkeitspartnerschaften. Am 5. Juni 2025 gab Diginex die Unterzeichnung einer Absichtserklärung („MOU“) für den Erwerb von Resulticks in bar und in Aktien bekannt.





Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com.





Über PT. Inovasi Emran Ekadanta (iNEED)

PT. Inovasi Emran Ekadanta, firmierend als iNEED, ist ein dynamisches indonesisches Unternehmen für digitale Innovation, das sich auf IT-Beratung, Software- und Hardwarelösungen sowie kreatives digitales Marketing spezialisiert hat. Mit dem Ziel, Unternehmen durch maßgeschneiderte Technologien beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen, fördert iNEED Partnerschaften für innovatives Wachstum.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://ineed.id/.





Über Resulticks

Resulticks ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Omnichannel-Lösungen für Kundenbindung und Datenmanagement. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Unternehmen, durch Echtzeit-Datenanalyse und Automatisierung personalisierte Erlebnisse zu bieten, und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten. Resulticks hat seinen Hauptsitz in New York und weitere Niederlassungen in Indien, Singapur und Dubai.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Resulticks: https://www.resulticks.com/resulticks-story.html





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.





Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt – Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt – USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global

