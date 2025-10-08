EQS-News: Bullish und Deutsche Bank kooperieren, um eine nahtlose Fiat-Integration für den institutionellen Kryptohandel zu ermöglichen

EQS-News: Bullish / Schlagwort(e): Vereinbarung

Bullish und Deutsche Bank kooperieren, um eine nahtlose Fiat-Integration für den institutionellen Kryptohandel zu ermöglichen



08.10.2025 / 20:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HONGKONG und FRANKFURT, Deutschland, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bullish (NYSE: BLSH), eine institutionell orientierte globale Plattform für digitale Vermögenswerte, die Marktinfrastruktur und Informationsdienste anbietet, gab heute eine Partnerschaft mit der Deutschen Bank bekannt. Diese Zusammenarbeit ist ein Schritt hin zu einer umfassenderen Integration traditioneller Finanzdienstleistungen in die Digital-Asset-Branche.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die Deutsche Bank umfassende Geschäftsbankdienstleistungen für Bullish bereitstellen, darunter die nahtlose Abwicklung von Fiat-Ein- und Auszahlungen für Kunden der Bullish Exchange, die der Hongkonger SFC und der deutschen BaFin unterliegen. Das Setup wird um APIs für Echtzeit-Berichte und Sofortüberweisungen sowie um eine virtuelle Buchhaltungslösung für verbesserte Abstimmungsraten erweitert. Im Zuge der Ausweitung der regulatorischen Präsenz von Bullish soll diese Partnerschaft auch auf Kunden an anderen Standorten ausgeweitet werden, einschließlich der USA.

„Die Partnerschaft mit der Deutschen Bank ist ein wichtiger Meilenstein für das Bankennetzwerk von Bullish und bietet unseren Kunden eine größere Auswahl", erklärt Chris Tyrer, President of Bullish Exchange. „Wir sind stolz darauf, die Sicherheit und Effizienz unserer Dienstleistungen zu erhöhen, indem wir unseren Kunden einen nahtlosen Zugang zu Bullish über die Fiat-Zahlungsschienen der Deutschen Bank ermöglichen."

„Wir suchen aktiv nach Partnerschaften mit Organisationen, die unser Engagement für Sicherheit, Transparenz und Innovation teilen. Unsere Zusammenarbeit mit Bullish, einem weltweit anerkannten Marktführer im Bereich der regulierten Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, spiegelt unser Bestreben wider, als globale Hausbank für die aufstrebende digitale Wirtschaft zu agieren", betont KilianThalhammer, Head of Merchant Solutions bei der Deutschen Bank.

Seit seiner Einführung im November 2021 hat das kumulierte Handelsvolumen von Bullish die Marke von 1,5 Billionen US-Dollar überschritten. Im Jahr 2025 wickelt die Plattform ein durchschnittliches tägliches Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar ab und gehört zu den zehn wichtigsten Börsen für Bitcoin und Ether1. Bullish hat sich zu einer erstklassigen, institutionell orientierten Börse für digitale Vermögenswerte entwickelt, die beste Ausführung für die größten Kryptowährungen und eine tiefe, deterministische Liquidität durch ihren automatisierten Market Maker bietet. Das Unternehmen ist von der New York State Department of Financial Services , deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht , Hong Kong Securities and Futures Commission und der Gibraltar Financial Services Commission zugelassen.

Informationen zu Bullish

Bullish ist eine institutionell orientierte globale Plattform für digitale Vermögenswerte, die Marktinfrastrukturen und Informationsdienste anbietet. Hierzu gehören: BullishExchange: eine regulierte und institutionell ausgerichtete Spot- und Derivatbörse für digitale Vermögenswerte, die ein leistungsstarkes zentrales Limit-Orderbuch-Matching-System mit automatisiertem Market Making integriert, um eine hohe und vorhersehbare Liquidität zu bieten. Bullish Exchange ist in den USA, der Europäischen Union, Hongkong und Gibraltar zugelassen. CoinDeskIndizes: eine Sammlung von handelbaren proprietären und Single-Asset-Benchmarks und -Indizes, die die Performance von digitalen Assets für globale Institutionen in der Digital-Asset- und der traditionellen Finanzbranche verfolgen. CoinDeskData: eine breite Palette von Marktdaten und Analysen zu digitalen Vermögenswerten, die Echtzeiteinblicke in Preise, Trends und Marktdynamik bieten. CoinDeskInsights: ein Anbieter von Medien und Veranstaltungen zu digitalen Vermögenswerten und Betreiber von Coindesk.com – einer digitalen Medienplattform, die Nachrichten und Erkenntnisse zu digitalen Vermögenswerten, den zugrunde liegenden Märkten, der Politik und der Blockchain-Technologie liefert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte bullish.com und folgen Sie LinkedIn und X .

Informationen zur Deutschen Bank

Die Deutsche Bank bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Retail- und Private Banking, Corporate und Transaction Banking, Kreditvergabe, Asset und Wealth Management sowie gezieltes Investment Banking für Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen, Konzerne, Regierungen und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist die führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen Netzwerk.

Nutzung von Websites zur Verbreitung von Unternehmensinformationen

Wir nutzen die Bullish-Investor-Relations-Website ( investors.bullish.com ) und unseren X-Account ( x.com/bullish ), um für Investoren relevante Informationen zu veröffentlichen, einschließlich Informationen, die als wesentlich erachtet werden könnten, zusätzlich zu den von uns bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen und Pressemitteilungen. Wir empfehlen Anlegern, regelmäßig die auf unserer Website und in unserem X-Account veröffentlichten Informationen sowie unsere bei der SEC eingereichten Unterlagen und herausgegebenen Pressemitteilungen zu lesen, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Sätze, die Wörter wie „glauben", „beabsichtigen", „planen", „können", „erwarten", „sollten", „könnten", „voraussehen", „schätzen", „vorhersagen", „prognostizieren" oder deren Verneinungen oder andere ähnliche Begriffe mit zukunftsgerichteter Bedeutung sollten generell als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden und umfassen ohne Einschränkung Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen finanziellen oder operativen Performance, Geschäftsstrategie und potenziellen Marktchancen von Bullish. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Bullish als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind und Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unser Geschäft und unsere Aktivitäten auszuweiten, einschließlich in neuen geografischen Regionen, die damit verbundenen Kosten oder Aufwendungen, der Wettbewerb in unserer Branche sowie Änderungen der Regeln und Vorschriften für digitale Vermögenswerte und unsere Branche. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie veröffentlicht werden. Bullish verpflichtet sich nicht dazu, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



1 CoinMetrics' State of the Market: https://coinmetrics.io/insights/state-of-the-market

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2765694/Bullish_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bullish-und-deutsche-bank-kooperieren-um-eine-nahtlose-fiat-integration-fur-den-institutionellen-kryptohandel-zu-ermoglichen-302578795.html