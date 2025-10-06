EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge aus der Ukraine über 189 MW

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Aufträge aus der Ukraine über 189 MW



06.10.2025 / 07:30 CET/CEST

Hamburg, 6. Oktober 2025. Ende September hat die Nordex Group von der OKKO Group Aufträge für zwei Projekte in der Ukraine mit einer Gesamtleistung von 188,8 MW erhalten. Ab Mitte 2026 wird die Nordex Group 32 N163/5.X-Turbinen mit einem reduzierten und speziell zugeschnittenen Logistik- und Installationsumfang liefern. Die Verträge umfassen zudem den Service der Anlagen über 20 Jahre.

Die N163/5.X-Turbinen sind für zwei Projekte mit jeweils 94,4 MW im Westen der Ukraine vorgesehen. Die Anlagen liefert die Nordex Group als Kaltklimaversionen; sie werden auf 125 Meter hohen Stahlrohrtürmen installiert.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland

