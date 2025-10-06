Frankreichs Premierminister Lecornu tritt zurück
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu ist überraschend zurückgetreten. Der Premier habe seinen Rücktritt bei Präsident Emmanuel Macron eingereicht und dieser habe ihn angenommen, teilte der Élysée-Palast mit./evs/DP/stk
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis