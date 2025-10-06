Werbung ausblenden

Frankreichs Premierminister Lecornu tritt zurück

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu ist überraschend zurückgetreten. Der Premier habe seinen Rücktritt bei Präsident Emmanuel Macron eingereicht und dieser habe ihn angenommen, teilte der Élysée-Palast mit./evs/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden