Carlyle vor Übernahme von BASF-Lack-Geschäft für 7 Mrd Euro

Der US-Finanzinvestor Carlyle steht einem Bericht der "Financial Times" zufolge vor der Übernahme des zum Verkauf stehenden Lack-Geschäfts von BASF für rund sieben Milliarden Euro.

Carlyle habe andere Finanzinvestoren ausgestochen, die an der Coatings genannten Sparte Interesse gezeigt hätten, und führe nun exklusive Gespräche mit dem Ludwigshafener Chemieriesen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Personen, die mit dem Verkaufsprozess vertraut seien. Die BASF-Sparte mit mehr als 10.300 Mitarbeitern hat im vergangenen Jahr 3,8 Milliarden Euro umgesetzt und produziert vor allem Autolacke. BASF hatte das Geschäft Anfang des Jahres zum Verkauf gestellt.

Das Unternehmen wollte sich zu dem Bericht nicht konkret äußern. Ein Sprecher verwies darauf, dass der Konzern seit dem zweiten Quartal den Markt sondiere, um strategische Optionen für das Geschäft auszuloten. Eine Entscheidung sei noch im laufenden Jahr zu erwarten.