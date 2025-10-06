Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Spende für den Nachwuchs des Glarner Schwingerverbands: Glarner Kantonalbank gibt Erlös aus T-Shirt-Verkauf weiter



06.10.2025 / 07:00 CET/CEST





Glarus, 6. Oktober 2025 – Die Glarner Kantonalbank hat im Rahmen der Königspartnerschaft T-Shirts im ESAF-Look verkauft. Der gesamte Erlös von 2'000 Franken kommt den Jungschwingern des Glarner Kantonalen Schwingerverbands zugute.

Die Glarner Kantonalbank hat im Vorfeld zum ESAF exklusive T-Shirts verkauft – und das zu einem guten Zweck. Gestartet hat der Verkauf der T-Shirts am Anlass «Eis Jaar dervoor» auf dem Zaunplatz. Ab dem 2. September konnten die T-Shirts in den GLKB-Filialen gekauft werden. Insgesamt konnte die Glarner Kantonalbank 400 T-Shirts zu 5 Franken verkaufen, was einen Ertrag von 2'000 Franken eingebracht hat. Der gesamte Erlös aus dem T-Shirt-Verkauf geht nun zugunsten der Nachwuchsförderung des Glarner Kantonalen Schwingerverbands. Rolf Figi, Präsident des Glarner Kantonalen Schwingerverbands, freut sich über die Unterstützung: «Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Glarner Kantonalbank für diesen grosszügigen Beitrag. Unser Ziel ist es, schwinginteressierten Kindern im Glarnerland eine sinnvolle und kostengünstige Freizeitbeschäftigung anzubieten. So sind wir unter anderem bestrebt, die Kosten der Fahrspesen und Startgelder für Nachwuchsschwingfeste zu übernehmen. Solche Beiträge helfen uns, dieses Ziel zu erreichen.»

