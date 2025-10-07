EQS-News: DeFi Technologies stellt monatliches Unternehmens-Update bereit: Valour meldet 987 Millionen USD an AUM und Nettozuflüsse in Höhe von 115,3 Millionen USD im bisherigen Jahresverlauf, neben anderen wichtigen Entwicklungen

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

AUM und fortgesetzte monatliche Nettozuflüsse: Zum 30. September 2025 meldete Valour ein verwaltetes Vermögen (Assets Under Management, AUM) von 987 Millionen USD , was einen Anstieg von um 1,3 % im Vergleich zum Vormonat bedeutet . Die Nettozuflüsse im September beliefen sich auf 23,6 Millionen USD , womit sich die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf 115,3 Millionen USD erhöhten. Diese Zahlen verdeutlichen die wachsende Nachfrage der Anlegerinnen und Anleger nach den ETP-Angeboten von Valour.

TORONTO, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, „ETPs"), zum 30. September 2025 ein verwaltetes Vermögen (Assets Under Management,„AUM") in Höhe von 987 Millionen USD gemeldet haben. Dies entspricht einem Anstieg von 1,3 % gegenüber dem Vormonat, der auf steigende Preise für digitale Vermögenswerte und anhaltende Nettozuflüsse in die ETPs von Valour zurückzuführen ist.

Nettozuflüsse und Anlegervertrauen



Im September verzeichnete Valour Nettozuflüsse in Höhe von 23,6 Millionen USD, den zweithöchsten Monatswert des Jahres 2025, und setzte damit seinen Trend zu konstanten monatlichen Zuflüssen unabhängig von den Marktbedingungen fort. Seit Jahresbeginn beliefen sich die Nettozuflüsse auf insgesamt 115,3 Millionen USD, was die steigende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour unterstreicht. Diese anhaltende Dynamik spiegelt das wachsende Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger wider und unterstreicht die Attraktivität der vielfältigen Produktpalette von Valour.

Wichtige Produkte, die die Zuflüsse ankurbeln



Eine Kombination aus etablierten und neueren ETP-Notierungen, darunter BTC, SUI und DOGE, trug zur Performance bei. Die wichtigsten Beiträge leisteten:

VALOUR BTC SEK: 7.608.542 USD

7.608.542 USD VALOUR SUI SEK: 3.524.015 USD

3.524.015 USD VALOUR DOGE SEK: 2.862.645 USD

2.862.645 USD VALOUR AVAX SEK: 1.170.926 USD

1.170.926 USD VALOUR HYPE SEK: 1.166.935 USD

1.166.935 USD VALOUR SEI SEK: 1.129.542 USD

Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.

Top-ETPs von Valour nach AUM

Valour monetarisiert seine AUM in erster Linie durch Handel, Staking, Verwaltungsgebühren und Trade-Flow-Arbitrage. Zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren behält Valour die Staking-Erträge als Einnahmen ein und erzielt so direkt Wert aus den in seinen ETPs gehaltenen digitalen Vermögenswerten. Dieses vertikal integrierte Modell ermöglicht wiederkehrende, protokollgesteuerte Einnahmen, wenn die AUM steigen. Zum 30. September 2025 waren die ETPs von Valour mit den meisten AUM:

VALOUR SOL : 309.983.920 USD

: 309.983.920 USD VALOUR BTC : 288.168.974 USD

: 288.168.974 USD VALOUR ETH : 88.330.268 USD

: 88.330.268 USD VALOUR XRP : 58.070.705 USD

: 58.070.705 USD VALOUR SUI : 54.327.760 USD

: 54.327.760 USD VALOUR ADA : 53.829.441 USD

: 53.829.441 USD VALOUR AVAX : 20.917.962 USD

: 20.917.962 USD VALOUR HBAR : 16.113.938 USD

: 16.113.938 USD VALOUR DOGE: 12.818.836 USD

12.818.836 USD VALOUR DOT: 11.881.328 USD

Globale Expansion und strategische Marktentwicklung von Valour

Mit 99 ETPs, die an Börsen in Europa und Großbritannien notiert sind, baut Valour seine globale Präsenz als führender Anbieter von regulierten digitalen Anlageprodukten weiter aus. Die bevorstehenden Markteinführungen, einschließlich fremdfinanzierter und auf Optionsscheinen basierender Strukturen, werden den Zugang der Anleger weiter verbessern.

Gleichzeitig treibt Valour seine Strategie weiter voran, in wachstumsstarke Schwellenmärkte in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und darüber hinaus einzutreten, um sich in wichtigen Rechtsgebieten einen First-Mover-Vorteil zu sichern. Diese proaktive Expansion verstärkt das langfristige Engagement von Valour, die weltweite Akzeptanz von regulierten Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte zu beschleunigen.

Normal Course Issuer Bid (NCIB)

DeFi Technologies hat am 22. August 2025 ein NCIB aufgelegt, um bis zu 10 % seines Streubesitzes (31.673.791 Aktien) durch Käufe am offenen Markt an der Nasdaq, Cboe Canada und anderen kanadischen ATS zurückzukaufen. Das Programm begann am 26. August 2025 und läuft bis zum 26. August 2026 (oder früher, falls es vorzeitig abgeschlossen wird). Bis zum 30. September 2025 wurden 260.000 Aktien zurückgekauft, wobei alle zurückgekauften Aktien annulliert und die Käufe auf www.sedi.ca veröffentlicht wurden. Das Unternehmen beauftragte Ventum Financial Corp. mit der Koordination des NCIB-Programms.

Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen vom September gehören:

DeFi Technologies gibt den Abschluss eines registrierten Direktangebots in Höhe von 100 Millionen USD bekannt

DeFi Technologies gab den Abschluss einer registrierten Direktemission im Wert von 100 Millionen USD unter der Leitung des Hauptinvestors Galaxy Digital bekannt. Die Investoren erwarben 45.662.101 Stammaktien und Optionsscheine zum Kauf von bis zu 34.246.577 zusätzlichen Aktien zu einem Gesamtpreis von 2,19 USD pro Aktie und drei Viertel eines Optionsscheins. Jeder Warrant kann sofort zu 2,63 USD (120 % des Angebotspreises; ein Aufschlag von 20 %) ausgeübt werden und hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einer Beschleunigungsfunktion. Der Bruttoerlös beläuft sich auf insgesamt 100 Millionen USD. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös für die Erweiterung des ETP-Angebots von Valour, die Durchführung von Transaktionen im Bereich des Handels mit digitalen Vermögenswerten, der Kreditvergabe und des Staking, die Finanzierung potenzieller Akquisitionen und die Förderung kürzlich angekündigter Wachstumsinitiativen zu verwenden. Joseph Gunnar & Co, LLC fungierte als exklusiver Platzierungsagent.

DeFi Technologies gibt strategische Investition und Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen Stablecorp bekannt, dem Unterstützer der kanadischen Dollar-Stablecoin QCAD

DeFi Technologies hat in Canada Stablecorp investiert und ist eine Partnerschaft mit dem Unternehmen eingegangen, um gemeinsam mit Coinbase Ventures, Circle Ventures, Side Door Ventures und anderen Branchenführern die Skalierung von QCAD voranzutreiben. Mit dem Inkrafttreten der RPAA-Aufsicht über Zahlungsdienstleister am 8. September 2025 und der zunehmenden Aufmerksamkeit der Bank of Canada und der FCAC, während die Arbeit an CBDC für den Einzelhandel weiterhin ausgesetzt ist, sind konforme CAD-Stablecoins für Zahlungen, grenzüberschreitenden Handel, Gehaltsabrechnungen und die Verwendung in der Finanzverwaltung positioniert. Die Umsetzung umfasst die Einführung von QCAD-integrierten Produkten über Valour, die Benennung von Stillman Digital als bevorzugter Liquiditätsanbieter für On-/Off-Ramps und Mint-/Redeem-Flows sowie die Zusammenarbeit mit BTQ Technologies an einer Post-Quanten-Sicherheits-Roadmap, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Diese Schritte erweitern den adressierbaren Markt von DeFi Technologies, schaffen wiederkehrende Gebühren und zusätzliche Umsatzmöglichkeiten und stärken die Rolle des Unternehmens als konforme Brücke zwischen TradFi und DeFi.

DeFi Technologies und SovFi stellen ein Full-Stack-Rahmenwerk für staatliche Finanzierungen vor, um den Markt für Staatsanleihen mit einem Volumen von über 100 Billionen USD zu modernisieren

DeFi Technologies und SovFi haben ein Full-Stack-Rahmenwerk für Staatsfinanzen sowie eine neue Klasse von kapitalgeschützten, kapitalwertsteigernden Staatsanleihen angekündigt, die auf den Markt für Staatsanleihen mit einem Volumen von über 100 Billionen USD abzielen. Die Struktur wandelt Anleihekupons über ein zum Patent angemeldetes Verfahren innerhalb eines regulierten ETP, der ausschließlich über Valour ausgegeben wird, in Bitcoin um — wobei das Kapital unangetastet bleibt, sodass Anleger bei Fälligkeit das Kapital zuzüglich der aufgelaufenen Bitcoin erhalten. Die Rollen sind in der gesamten Gruppe definiert: SovFi entwickelt die Instrumente; Valour erstellt, emittiert und listet sie; DeFi Technologies bietet Emission, Liquidität, Analysen und Tokenisierung (zusammen mit Stillman Digital und Reflexivity Research); und BTQ ermöglicht eine post-quantensichere Abwicklung. Das Rahmenwerk soll Ländern dabei helfen, ihre Schulden zu reduzieren, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und die Marktliquidität zu verbessern. Es umfasst tokenisierungsfähige Einheiten und eine Option für ein öffentliches Vehikel zur Aggregation von Paketen für konzentrierte Liquidität. Die illustrativen Wirtschaftsdaten pro 1 Milliarde USD Nominalwert zeigen die wiederkehrenden Einnahmen des Emittenten aus Anleihen und Bitcoin-Sleeves plus Staking sowie modellierte Anlegerergebnisse, die über die traditionellen, nur mit Kupons versehenen Anleihen hinausgehen.

Valour bringt dreizehn neue ETPs an die Spotlight-Börse, erreicht 99 börsennotierte ETPs und baut die weltweit größte Auswahl an Digital Asset-ETPs weiter aus

Valour hat dreizehn neue ETPs in schwedischen Kronen am Spotlight Stock Market in Schweden notiert: PEPE, FLR, VIRTUAL, OP, IP (Story), IMX, QNT, GRT, FLOKI, THETA, FORM, IOTA und HYPE, die jeweils ein reguliertes, börsengehandeltes Engagement mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % bieten. Mit den Neuzugängen erhöht sich das Angebot von Valour auf 99 börsennotierte ETPs an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen, was nach Angaben des Unternehmens die weltweit größte Auswahl an ETPs auf digitale Vermögenswerte darstellt. Durch die Erweiterung wurde der konforme Zugang für nordische Investoren in den Bereichen Layer-1/Layer-2-Infrastruktur, Interoperabilität und Datenprotokolle, Gaming- und Creator-Ökosysteme sowie Community-Token verbessert, was im Einklang mit der Strategie von Valour steht, institutionelle Standards mit einer breiten Marktabdeckung zu verbinden.

DeFi Technologies' Tochtergesellschaft Valour Digital Securities Limited bringt das erste Bitcoin-Staking-ETP an die Londoner Börse

Valour Digital Securities Limited hat 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) eingeführt, das weltweit erste physisch gedeckte Bitcoin-Staking-ETP am Hauptmarkt der Londoner Börse. Das Produkt bietet professionellen Anlegern ein reguliertes, physisch 1:1 gedecktes Bitcoin-Engagement mit Verwahrung in einem institutionellen Cold Storage (über Copper) und einer jährlichen Staking-Rendite von 1,4 %, die täglich im NAV ausgewiesen wird. Valour legt Wert auf Transparenz durch die tägliche Veröffentlichung des NAV, der Bitcoin-Anteile und der indikativen Preise und hat den Zugang durch Notierungen in GBP an der LSE und einer EUR-Anteilsklasse auf Xetra erweitert. Dieser Meilenstein untermauert die Mission von DeFi Technologies, eine Brücke zwischen dezentralen Finanzen und traditionellen Kapitalmärkten zu schlagen, indem es sichere, renditestarke Bitcoin-Engagements in einem vollständig regulierten Rahmen anbietet.

DeFi Technologies investiert in Continental Stablecoin Inc., Unterstützer von cNGN, um die Einführung regulierter Stablecoins in ganz Afrika zu beschleunigen

DeFi Technologies gab bekannt, dass es gemeinsam mit Coinbase Ventures, Adaverse und anderen Branchenführern in Continental Stablecoin Inc. (CSI) investiert hat, um regulierte Stablecoins in lokaler Währung in ganz Afrika voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem nigerianischen cNGN liegt. Nigeria war im vergangenen Monat weltweit führend bei der Nutzung von Stablecoins, angetrieben durch die Nachfrage nach an den USD gekoppelten Vermögenswerten, grenzüberschreitenden Zahlungen und klareren Regeln. cNGN, herausgegeben von Wrapped CBDC Limited, hatte zum 15. September 2025 etwa 602,9 Millionen Token im Umlauf, mit mehr als 75.000 On-Chain-Transaktionen und einem kumulierten Volumen von etwa 20,1 Milliarden cNGN. Die Investition stand im Einklang mit der Strategie von DeFi Technologies, eine konforme, bank- und fintech-fähige Infrastruktur für digitale Vermögenswerte zu unterstützen, und ergänzte die breitere Plattform des Unternehmens, die Valour ETPs in Europa und Treasury-Lösungen für digitale Vermögenswerte über DeFi Advisory umfasst.

Ergänzende Materialien und künftige Mitteilungen

Das Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens: https://defi.tech/investor-relations .

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research .

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech

Kommende Konferenzen Daten Stadt LD Micro Main Event XIX 19. bis 21. Oktober San Diego 2025 Maxim Growth Summit 23. Oktober New York City Cantor Crypto, AI/Energy Infrastructure Conference 10. bis 12. November Miami Benchmark 14th Annual Discovery One-on-One Investor Conference 4. Dezember New York City Northland Virtual Growth Conference 16. Dezember Virtuell

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsiebzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com .

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem das Wachstum des verwalteten Vermögens (Assets Under Management, AUM), Käufe im Rahmen des NCIB-Programms des Unternehmens, die bevorstehende Teilnahme des Unternehmens an Konferenzen, die Partnerschaft mit Canada Stablecorp, die Investition in Continental Stablecoin Inc., die Entwicklung eines vollständigen Sovereign-Finance-Frameworks mit SovFii, die Expansion digitaler Asset-ETPs, Staking- und Krediterträge aus dem verwalteten Vermögen von Valour, die geografische Expansion des Unternehmens sowie das Interesse und die Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour; das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen; Arbitragemöglichkeiten durch DeFi Alpha; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

