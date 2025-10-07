Werbung ausblenden

EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln

Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will die heimische Stahlindustrie mit einem auf 50 Prozent verdoppelten Zollsatz vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie China schützen. Zudem soll die Menge zollfreier Importe nahezu halbiert werden, teilte der zuständige EU-Kommissar Stéphane Séjourné mit./mjm/DP/nas

