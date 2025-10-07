IRW-News: First American Uranium Inc.: First American Uranium Inc. wird mit geplantem strategischem Erwerb von Konzessionsgebieten für Seltenerdmetalle und Niob in der Provinz Grenville, Québec, nach Québec expandieren

IRW-PRESS: First American Uranium Inc.: First American Uranium Inc. wird mit geplantem strategischem Erwerb von Konzessionsgebieten für Seltenerdmetalle und Niob in der Provinz Grenville, Québec, nach Québec expandieren

- Dieser Erwerb markiert den erstmaligen Markteintritt von First American Uranium Inc. in Quebec mit fünf Konzessionsgebieten in der Provinz Grenville, einer der vielversprechendsten Regionen für kritische Mineralien in Kanada.

- Die Konzessionsgebiete beherbergen mehrere Seltenerdmetall-, Niob- und Nickel-Kupfer-Vorkommen, einschließlich historischer Proben mit gesamten Seltenerdmetallen (TREE) von 2,7 % und 3.190 ppm Niob (Nb).

Vancouver, BC, 7. Oktober 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (First American Uranium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einer Gruppe unabhängiger Verkäufer ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von Konzessionsgebieten (das Abkommen) unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen 100 % der rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligung an bestimmten Mineralkonzessionsgebieten frei von NSR-Royalties erwerben wird, die ein strategisches Landpaket in der Provinz Grenville in Quebec (die Konzessionsgebiete) umfassen und den ersten Einstieg des Unternehmens in diese Provinz darstellen. Der Erwerb umfasst fünf Konzessionsgebiete in den regionalen Gemeinden La Haute-Côte-Nord, La Tuque und Le Fjord-du-Saguenay - einer Region, die im Vergleich zu anderen geologischen Provinzen in Quebec für ihre hohe Konzentration an Vorkommen kritischer Mineralien bekannt ist. Dieses Gebiet beherbergt außerdem bedeutsame Projekte wie die Niobmine Niobec, die im Jahr 2015 für 500 Millionen USD verkauft wurde, das Niobprojekt Lac Crevier sowie die Phosphorprojekte Bégin-La Marche und Lac à lOriginal.

Die Konzessionsgebiete beherbergen eine Reihe von Seltenerdmetall- (REE)-, Niob- (Nb)- und Nickel-Kupfer- (Ni-Cu)-Projekte, die das beträchtliche Potenzial der Exploration und Erschließung kritischer Mineralien in der Provinz Grenville verdeutlichen:

Bedeutsame Vorkommen und historische Ergebnisse

- Blanchette-1 (REE): Eine von staatlichen Geologen aus Quebec entnommene Schürfprobe ergab 2,7 % TREE, einschließlich 4.090 ppm Nd, in einem granitischen Pegmatit.

- Sabot (REE): Eine von staatlichen Geologen entnommene Schürfprobe ergab 0,21 % TREE, einschließlich 365 ppm Nd, in einem quarzhaltigen Syenit.

- Blanchette-1 bis (Ni-Cu): Eine Nickel-Kupfer-Quarzerzgangprobe ergab 0,25 % Cu und 0,1 % Ni, in stark deformiertem Paragneis in Verbindung mit Gabbro-Boudinagen.

- Bardy (REE): Eine von Geologen der Regierung von Quebec entnommene Schürfprobe ergab 0,68 % TREE, einschließlich 1.150 ppm Nd, in einem granitischen Pegmatit.

- Lagerstätte Seigneurie (Nb-REE): Pegmatite mit einer Mächtigkeit von bis zu 50 m, die ursprünglich im Jahr 1978 von SOQUEM gebohrt worden waren, wurden durchschnitten und ergaben unwirtschaftliche Uran- und Thoriumwerte. Im Jahr 2010 entnahm jedoch ein lokaler Schürfer Schürfproben, von denen eine 3.190 ppm Nb und 4.031 ppm TREE ergab. Diese Pegmatite wurden bemerkenswerterweise noch nicht systematisch auf Seltenerdmetalle oder andere kritische Mineralien untersucht.

Strategische Bedeutung

Der Erwerb ermöglicht es First American Uranium, in Quebec einer der bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen der Welt, Fuß zu fassen, und bringt das Unternehmen in eine günstige Position, um von der Höffigkeit der Provinz Grenville hinsichtlich Seltenerdmetalle und anderer kritischer Mineralien zu profitieren. Die erworbenen Konzessionsgebiete bestehen aus 39 Schürfrechten mit einer Größe von 2.240 ha und das Unternehmen hat unabhängig davon weitere 480 Schürfrechte mit einer Größe von 27.696 ha in und im Umfeld der Konzessionsgebiete abgesteckt. Insgesamt umfasst dieses Landpaket 519 Schürfrechte mit einer Größe von 29.936 ha. Die Mine Niobec, die im Jahr 2015 für 500 Millionen USD verkauft wurde, ist etwa 130 km von den Konzessionsgebieten entfernt.

Abbildung 1: Fünf (5) Konzessionsgebiete südwestlich und östlich des Gebiets Saguenay Lac Saint-Jean

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81306/FirstAmerican_100725_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2: Die Provinz Grenville (rot eingekreist) mit den größten Minen und Projekten, die zurzeit in Quebec erschlossen werden

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81306/FirstAmerican_100725_DEPRCOM.002.png

Der globale Markt für Niob und Nioblegierungen wurde im Jahr 2024 auf etwa 2,9 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 voraussichtlich 4,6 Milliarden USD erreichen (jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7 %), wobei Stahl weiterhin die dominierende Nutzungskategorie bleibt, während moderne Anwendungen rapide zunehmen. Die steigende Nachfrage wird durch hochfeste Stähle für Infrastruktur und Automobilbau, hitzebeständige Superlegierungen für Düsentriebwerke, Hyperschallraketen und Raketendüsen in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie sowie supraleitende Materialien - wie etwa Qubits und Josephson-Kontakte - für Quantencomputer der nächsten Generation angetrieben. Vor diesem Hintergrund ist First American davon überzeugt, dass es sich in einer günstigen Position befindet, um den beträchtlichen Explorationswert seiner kürzlich erworbenen Assets zu erschließen und von diesen strategischen, wachstumsstarken Märkten zu profitieren.

Murray Nye, CEO von First American Uranium, sagte:

Unser Team ist davon überzeugt, dass die Provinz Grenville in Quebec das vielversprechendste geologische Umfeld in der Provinz für Lagerstätten mit kritischen Mineralien ist. Dieser Erwerb verschafft URM einen strategischen Zugang zu einer erstklassigen Jurisdiktion in unmittelbarer Nähe zur US-Grenze, wo die Nachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen kritischen Mineralien weiter steigt. Wir erachten dieses Landpaket als Eckpfeiler unserer Expansion nach Quebec sowie als bedeutsamen Schritt bei der Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre. Darüber hinaus richtet URM seine Strategie an die im März 2025 von US-Präsident Trump bekannt gegebenen Dekret oder Präsidialverordnung zur Steigerung der Produktion kritischer Mineralien, einschließlich Niob, aus und beabsichtigt, nicht verwässernde Finanzierungsmöglichkeiten zu verfolgen, einschließlich der Zusammenarbeit mit dem US-Energieministerium, dem Verteidigungsministerium und der Export-Import Bank (EXIM), um die Erschließung voranzutreiben und gleichzeitig den Aktionärswert aufrechtzuerhalten.

Details der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Abkommens werden die Verkäufer eine 100-%-Beteiligung an den Konzessionsgebieten, frei von Schulden und allen Belastungen, an das Unternehmen übertragen. Als Vergütung wird das Unternehmen nach dem Abschluss der Transaktion insgesamt 4.020.000 Stammaktien (die Vergütungsaktien) unter Annahme eines Ausgabepreises von 0,85 $ pro Vergütungsaktie an die Verkäufer ausgeben. Die Vergütungsaktien werden den Verkäufern in unterschiedlicher Höhe entsprechend ihrer jeweiligen Eigentümerschaft an den Konzessionsgebieten zugeteilt.

Die Vergütungsaktien werden gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen des geltenden kanadischen Wertpapierrechts ausgegeben und unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der Canadian Securities Exchange (die CSE). Die Transaktion stellt eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen dar und in Zusammenhang mit ihrem Abschluss sind keine Änderungen im Board of Directors oder im Management des Unternehmens zu erwarten.

ÜBER FIRST AMERICAN URANIUM INC.

First American Uranium Inc. befasst sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Nordamerika. Ziel des Unternehmens ist es, wirtschaftliche Edel- und Basismetallvorkommen zu finden und zu erschließen. Außerdem ist es bestrebt, ein Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Silver Lake durchzuführen. Das Konzessionsgebiet Silver Lake befindet sich in der Nähe des Goosly Lake und etwa 30 km südöstlich der Stadt Houston im Bergbaubezirk Omineca in British Columbia.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: finance@firstamericanuranium.ca

Telefon: +1 (416) 300-7398

CSE:URM

OTCPK:FAUMF

FWB:IOR

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder von einer Ausnahmeregelung von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; und (iii) das Potenzial der Provinz Grenville, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf andere Projekte in der Region der Konzessionsgebiete. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Mineralisierung auf benachbarten, nahe gelegenen oder geologisch ähnlichen Konzessionsgebieten nicht unbedingt auf die Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten schließen lässt.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auch auf die Ergebnisse von Stichproben, die von früheren Parteien auf den Konzessionsgebieten durchgeführt wurden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Stichproben naturgemäß selektiv sind und nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten hindeuten.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

