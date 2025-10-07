IRW-News: West Red Lake Gold Mines Inc.: West Red Lake Gold gibt Betriebs-Update zum Hochfahren der Mine Madsen im dritten Quartal

IRW-PRESS: West Red Lake Gold Mines Inc.: West Red Lake Gold gibt Betriebs-Update zum Hochfahren der Mine Madsen im dritten Quartal

7. Oktober 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder WRLG oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, ein Update zum Hochfahren der Mine Madsen im dritten Quartal (Q3) im Goldbezirk Red Lake im nordwestlichen Ontario, Kanada, zu geben.

Das Hochfahren der Mine Madsen schreitet gut voran, äußerte Shane Williams, President und CEO. Wir beobachten den Anstieg bei den Tonnagen und der Effizienz und die planmäßige, in jedem Quartal wachsende Goldproduktion mit Begeisterung.

Man muss methodisch vorgehen, um eine Mine zu kontinuierlichem Betrieb weiterzuentwickeln, die tägliche Produktion muss intensiviert und dabei gleichzeitig die letzten Infrastrukturprojekte und Einrichtungen unter Tage fertiggestellt werden, und in Madsen sehen wir jetzt den Vorteil dieses Vorgehens. Die Betriebsleistung in der Mine schritt im 3. Quartal erwartungsgemäß voran. Wichtig dabei ist, dass bedeutende Parameter konstant blieben, einschließlich anhaltenden guten Ausgleichs zwischen erwartetem und tatsächlichem Goldgehalt der Tonnage-Modellierung, und dass bestimmte Kapitalprojekte jetzt nennenswerte positive Auswirkungen zeigen. Ich freue mich darauf, im Laufe des vierten Quartals die letzten Bestandteile dieses Betriebs umgesetzt zu sehen, wodurch Madsen für die kommerzielle Produktion Anfang 2026 positioniert wird.

Im 3. Quartal produzierte die Mine Madsen 35.700 Tonnen Erz und 7.055 Unzen Gold. Diese Unzen wurden zu einem durchschnittlichen Preis von 3.456 US-Dollar pro Unze zu einem Bruttoertrag von 33 Millionen CAD verkauft.

Im Vergleich hierzu wurden im 2. Quartal 5.260 Unzen Gold zu einem Bruttoertrag von 24 Millionen CAD und im 1. Quartal 496 Unzen Gold zu einem Bruttoertrag von 2,1 Millionen CAD produziert. Die Produktion im 3. Quartal stellt einen Anstieg von 34 % gegenüber der Produktion im 2. Quartal dar. Mit dieser Rate ist Madsen auf dem Weg, die angestrebten Produktionszahlen Anfang 2026 zu erreichen.

Die geförderte Erztonnage wächst von Monat zu Monat mit Variabilität während des Hochfahrens der Mine. Der Anstieg der täglich geförderten Tonnage ist der wichtigste Faktor beim Hochfahren von Madsen, und das Unternehmen freut sich daher, eine konstant steigende Erztonnage zu berichten.

Abbildung 1. In Madsen geförderte Erztonnage auf monatlicher Basis von Dezember 2024 bis September 2025.

Die Entwicklung der Abraumhalden schreitet ebenso planmäßig fort, da die Teams den Zugang zu neuen Gebieten für Bohrungen und Abbau vorantreiben. Entscheidend ist, dass seit Mitte September der Abraum nun größtenteils unterirdisch gelagert wird.

Die Lagerung von unterirdischem Abraum ist ein seit kurzem zur Verfügung stehender wichtiger Aspekt zur Vermeidung von Engpässen und unterstützt direkt die Fähigkeit der Mine zur Beförderung von Erztonnage. In der zweiten Septemberhälfte beförderte die Mine mehr als 1.000 Tonnen Erz pro Tag an mehreren Tagen, einschließlich eines Rekordtages mit einer Beförderung von 1.400 Tonnen. Diese neue Fähigkeit, den gesamten Abraum unterirdisch zu lagern und Lkw-Kapazität von der Beförderung von Abraum auf die Beförderung von Erztonnage zu verlagern, wirkt sich günstig auf die Produktion aus.

Bei der Verarbeitung von Tonnage war Variabilität Teil des Plans zum Hochfahren der Mine. Um die Fähigkeit der Mühle, höheren Durchsatz zu verarbeiten, zu prüfen, wurde die Mühle im Juni und Juli mit einer Kombination aus geförderter und gelagerter Tonnage beschickt. Seit Anfang August verarbeitet die Mühle nur direkt geförderte Tonnage. Die Goldproduktion von Madsen spiegelt nun deutlich wider, was die Mine produziert, während sich der Betrieb in Richtung operativer Stabilität entwickelt.

Der Fokus im 3. Quartal lag auf dem Abgleich konkurrierender Prioritäten der Hochfahrungsprojekte mit regulärem Minenbetrieb. Zum Beispiel hatte die Notwendigkeit, einen Zweitausgang aus einem wichtigen Minenkomplex zu entwickeln, Einfluss auf die Erzproduktion im August, und Arbeiten an der Energieversorgung unter Tage hatten Einfluss auf den Minenbetrieb im September. Das Unternehmen musste auch Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften aus einem Vorfall in der Mine im Juni bewältigen.

Der Abgleich zwischen modelliertem und tatsächlich gefördertem Gehalt bleibt stark. Abbildung 2 zeigt einen Vergleich zwischen dem modellierten und tatsächlichen Gehalt aus der Langloch-Kammer. Es ist zu beachten, dass die Sohleentwicklung zu zwischen 25 % bis 30 % im Quartal geförderter Tonnage beitrug. Abbildung 2 zieht Tonnage und Gehalt aus der Sohle nicht in Betracht. Siehe Abbildung 3 zu Gehaltsdaten aus der Sohle.

Abbildung 2: Vergleich von modelliertem zu tatsächlichem Goldgehalt in der Förderung aus Langloch-Kommern. Diese Grafik beinhaltet weder Tonnage noch Gehalt aus der Sohle.

Die Tonnage aus der Sohleentwicklung weist weiterhin höhere Gehalte auf. Im 3. Quartal enthielt Tonnage aus der Sohle durchschnittlich 8,8 Gramm Gold pro Tonne.

Abbildung 3. Goldgehalt und Unzenproduktion aus der Sohleentwicklung in der Mine Madsen.

Die Verfügbarkeit von Ausrüstung verbesserte sich im Quartal mit der Erweiterung der Wartungssysteme. Das Wartungsteam hält die Verfügbarkeit von Transport-Lkw, Schaufelbaggern, großen Bohrgeräten und anderer Ausrüstung im angestrebten Umfang.

Weg zur kommerziellen Produktion

Im Laufe des Quartals definierte West Red Lake Gold die Betriebskomponenten, die das Unternehmen vor Erklärung kommerzieller Produktion implementieren will. Mit dem guten Fortschritt in Bezug auf Personalbesetzung, den einen guten Abgleich erbringenden geologisch-technischen Arbeitsablauf und Erstellung eines erreichbaren, detaillierten Minenplans, die starke und konstante Rückgewinnung aus der Mühle und andere Komponenten von Wartung bis Wasseraufbereitung, die sich alle wie erwartet weiterentwickeln, richtete sich der Fokus zu kommerzieller Produktion auf Betriebskomponenten wie:

- Lagerung von Abraum in historischen unterirdischen Leerräumen. Die Mine Madsen Mine produzierte ungefähr 2 Millionen Unzen Gold von 1936 bis 1972. Viele leergeförderte Kammern wurden wieder gefüllt, aber mehrere große historische Kammern verblieben als Leerräume. Beim tieferen Vordrang in die Mine verifiziert und vermisst West Red Lake Gold diese Kammern. Es wurde festgestellt, dass der Leerraum 1136, der in unmittelbarer Nähe zum Minenkomplex 1155 mit einer Förderung von 40 % der in der Mine produzierten Unzen im 2. Halbjahr 2025 liegt, wesentlich größer ist als erwartet (65.000 Tonnen im Gegensatz zur ersten Erwartung von 34.000 Tonnen). Die Kammer ist außerdem eindeutig leer. Daher wird das Gebiet jetzt als Lager für Abraum verwendet unter Verwendung einer Kombination aus zementiertem Füllgestein (cemented rock fill, (CRF)) und gelagertem Abraum, für bis zu 2.000 Tonnen pro Tag.

Seit Inbetriebnahme der Abraumhalde Mitte September steigerte sich die Erzproduktion aus der Mine aufgrund verbesserter Verfügbarkeit von Lkw und verbesserter Lüftungskapazität.

- Beförderung von 350 Tonnen pro Tag über den Schacht. Der Schacht Madsen wurde in den 1950er Jahren entwickelt. Das Unternehmen rehabilitierte den rechteckigen Holzschacht in der 2. Jahreshälfte 2024. Im Jahr 2025 entschied die Geschäftsführung, den Schacht zur Beförderung von Material zu verwenden. West Red Lake Gold bestellte die erforderlichen Förderkomponenten; das Seil wurde im August geliefert, während der Förderkorb und die Seilrollen im Oktober erwartet werden.

Das Unternehmen erwartet, täglich 350 Tonnen Erz durch den Schacht aus der Mine zu befördern, sobald die Komponenten installiert sind. Es wird erwartet, dass dies einen deutlichen Vorteil in Bezug auf Kosteneinsparung und Lüftungskapazität im Vergleich zum Transport der Tonnage per Lkw bieten wird.

- Lieferung der letzten Ausrüstungskomponenten. Die Mine erwartet die Lieferung eines weiteren 42-Tonnen-Lkws und zweier 4-Yard-Komatsu-Schaufelbagger in den nächsten zwei Monaten. Damit wird die geplante Flotte an Minenausrüstung komplett.

Die erste dieser erforderlichen Komponenten, die unterirdische Abraumhalde, ist jetzt in Betrieb. Der Schacht soll den Betrieb im November aufnehmen, und die Ausrüstung sollte etwa zur gleichen Zeit geliefert und in Betrieb genommen werden.

Diese Errungenschaften schaffen Betriebsstabilität in der Mine Madsen. Der detaillierte Minenplan 2026 wird ebenfalls vor Ende des Jahres erwartet und bietet eine gute Grundlage für die zuversichtliche Erklärung kommerzieller Produktion.

Die Mine Madsen bleibt auf Kurs zu kommerzieller Produktion, erläutert Williams. Wir konzentrieren uns weiterhin auf einen methodischen Ansatz beim Hochfahren der Mine, da die Entwicklung einer starken, nachhaltigen Mine uns das Potenzial zur Schaffung weiteren Wertes in Red Lake bietet. Dieses Potenzial zeigt sich in unserem Projekt Rowan, das wir schnell weiterentwickeln, so dass wir seine erwartete Produktionsrate von 35.000 Unzen in ein paar Jahren unserem Produktionsprofil Red Lake hinzufügen können. Wir sehen weiteres bedeutendes Wertpotenzial in Madsen bei der Prüfung hochgradiger Ziele in und um das Vorkommen und bei der Erschließung von Möglichkeiten aus der Tiefe in diesem Goldsystem.

Weitere Informationen zur aktuellen Finanzierung

In Zusammenhang mit dem öffentlichen Kaufangebot des Unternehmens, das am 23. September 2025 veröffentlicht wurde, brachte das Unternehmen eine Summe von insgesamt 40.651.260 CAD auf, und das Unternehmen zahlte Raymond James Ltd., dem Hauptzeichner, eine Kommission von 2.270.469,60 Dollar in bar.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration von West Red Lake Gold und qualifizierter Sachverständiger für die Exploration des Projekts West Red Lake, sowie von Hayley Halsall-Whitney, P.Eng., Vice President of Operations von West Red Lake Gold und qualifizierte Sachverständige für technische Belange des Projekts West Red Lake gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und freigegeben.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Goldbergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seiner Vorzeigegoldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst aussichtsreichen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario liegt. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG ist zudem Eigentümer des Projekts Rowan in Red Lake, das eine kleine, hochgradige Lagerstätte beherbergt, die West Red Lake Gold zur Produktionsreife weiterentwickeln will.

