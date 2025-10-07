IRW-News: ZenaTech Inc.: Produktionsstätte von ZenaTech in Taiwan geht in Inbetriebnahmephase über, wobei Fertigungsstraße für NDAA-konforme Drohnenkomponenten für das US-Verteidigungsministerium errichtet wird

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: Produktionsstätte von ZenaTech in Taiwan geht in Inbetriebnahmephase über, wobei Fertigungsstraße für NDAA-konforme Drohnenkomponenten für das US-Verteidigungsministerium errichtet wird

Vancouver, British Columbia, (7. Oktober 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine in Taipeh, Taiwan, ansässige Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors (SVS) in ihrer kürzlich gepachteten, 16.000 ft² großen Produktionsstätte für Drohnenkomponenten in die Inbetriebnahmephase übergegangen ist und mit der Errichtung der Fertigungsstraße begonnen hat. Dies ist ein bedeutsamer Meilenstein in Richtung Inbetriebnahme des Standorts, der Komponenten für die Drohnen der Tochtergesellschaft von ZenaDrone liefern soll. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Anlage Anfang 2026 mit der Produktion beginnen wird.

Die Unternehmensführung von SVS und die lokalen Teams beteiligen sich aktiv an der Vorbereitung der neuen Anlage, errichten derzeit die ersten Fertigungsstraßen, validieren Gebäudesysteme und Versorgungseinrichtungen, planen die Standortgestaltung und schließen den Erwerb sowie die Installation der wesentlichen Maschinen und Anlagen ab. Diese Arbeiten sind erforderlich, um das Werk für die Produktion vorzubereiten, deren Schwerpunkt zunächst auf der Herstellung von Leiterplatten (PCB) sowie Drohnenkameras und -sensoren liegen wird.

Der Übergang in die Inbetriebnahmephase ist ein entscheidender Schritt für die Sicherung einer zuverlässigen, NDAA-konformen Lieferkette sowie für die Stärkung unserer Position auf dem US-amerikanischen Verteidigungsmarkt, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Durch die vertikale Integration und die Herstellung unserer eigenen Komponenten in Taiwan, anstatt uns auf eingeschränkte Komponenten bestimmter ausländischer Hersteller - insbesondere aus China - zu verlassen, stellen wir die Konformität sicher und setzen gleichzeitig neue Maßstäbe in puncto Agilität, Innovation und Selbstversorgung als amerikanischer Drohnenhersteller.

Taiwan ist als führendes Elektro- und Technologiezentrum in Asien bekannt und bietet modernes Know-how und Infrastrukturen für die Herstellung hochpräziser Elektronik. Die Anlage wird die Konformität mit US- und NATO-Standards unterstützen, einschließlich der Green- und Blue-UAS-Zertifizierung, und sicherstellen, dass die Komponenten diesen strengen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Die Produktionsstätte von SVS soll auf mehrere Fertigungsstraßen erweitert werden, in denen kritische Drohnenkomponenten, einschließlich Drohnenmotoren und unterschiedlicher Arten von Sensoren, wie etwa Wärme- und LiDAR-Sensoren, hergestellt werden. Die Komponenten werden an die Produktionsstätten von ZenaDrone in Phoenix, Arizona, und Sharjah, VAE, geliefert, wo die Drohnen endmontiert und getestet werden. Alle für die US-Verteidigung und die NATO vorgesehenen Drohnen werden im Werk in Arizona produziert bzw. montiert, wobei die Drohnenmodelle ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano unterstützt werden und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards und eine Ende-zu-Ende-Betriebskontrolle gewährleistet sind.

Die Anlage wird mit 30 bis 40 Mitarbeitern besetzt sein, die voraussichtlich in den kommenden Monaten eingestellt werden, einschließlich Ingenieure, Techniker sowie F&E-Personal, die ein multidisziplinäres Team zur Unterstützung der Komponentenproduktion bilden.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Unternehmen für Technologielösungen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Überwachungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81308

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81308&tr=1

