Netanjahu: Unsere Feinde haben uns nicht gebrochen

dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat am zweiten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober 2023 Kampfgeist beschworen. "Unsere Feinde haben uns schwer geschlagen, aber sie haben uns nicht gebrochen", hieß es israelischen Medienberichten zufolge in einer Erklärung Netanjahus. "Wer auch immer die Hand gegen uns erhebt, erhält beispiellose vernichtende Schläge."

Nun erlebe das Land "entscheidende Tage", sagte Netanjahu. "Wir werden weiterhin alles daran setzen, alle Ziele des Krieges zu erreichen: die Freilassung aller Geiseln, die Beseitigung der Hamas-Herrschaft und die Gewährleistung, dass Gaza keine Bedrohung mehr für Israel darstellt."

Bei dem Terrorangriff am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas uns andere Islamisten rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Der Angriff war Auslöser des noch immer andauernden Gaza-Kriegs. Noch immer sind 48 Geiseln in der Gewalt der Hamas./czy/DP/he

