Original-Research: Planethic Group AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Planethic Group AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

07.10.2025 / 10:18 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Planethic Group AG

     Company Name:                Planethic Group AG
     ISIN:                        DE000A2YN504

     Reason for the research:     Coverage Aufnahme
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        07.10.2025
     Target price:                EUR26
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat am 07.10.2025 die Coverage von Planethic
Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2/ Bloomberg: VEZ GR) aufgenommen. Analyst Ellis
Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR
26,00.

Zusammenfassung:
Wir nehmen die Coverage von der Planethic Group AG mit einer Kaufempfehlung
und einem Kursziel von EUR26 (Aufwärtspotenzial: 108%) auf. Das Unternehmen
befindet sich mitten in einer strategischen Neuausrichtung auf BevTech und
plant, seine 2D-Drucktechnologie zur Herstellung von Getränken in flach
verpackter Blattform zu nutzen. Derzeit strebt Planethic die
Serienproduktion von haltbarer Hafermilch unter der Marke Mililk an und hat
einen Vertrag mit einem namhaften US-Partner abgeschlossen, der bereits
große Gastronomie- und Caféketten beliefert. Wenn die Skalierung gelingt,
hat Planethic unserer Meinung nach eine hervorragende Chance, Marktanteile
im riesigen US-Markt für alternative Milchprodukte zu gewinnen, indem es
attraktive Preise und Nachhaltigkeitsmerkmale für sich nutzt.

First Berlin Equity Research on 07/10/2025 initiated coverage on Planethic
Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2/ Bloomberg: VEZ GR). Analyst Ellis Acklin
placed a BUY rating on the stock, with a EUR 26.00 price target.

Abstract:
We start coverage of Planethic Group AG with a Buy rating and EUR26 TP
(upside: 108%). The company is in the midst of a strategic pivot into
BevTech and plans to exploit its 2D-printing technology to produce
flat-packaged beverages. Currently, Planethic is looking to scale production
of ambient oat milk under the Mililk brand and has a deal in place with a
formidable US partner that already distributes to large food service and
coffee shop chains. If it can scale, we think Planethic has an excellent
opportunity to win market share in the enormous US non-dairy milk category
by capitalising on attractive pricing and sustainability features.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ab9ccc35bf97c2dbd9d11fd7f8cbf0f1

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2209200 07.10.2025 CET/CEST

