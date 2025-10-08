ABB verkauft Robotik-Sparte in Milliardendeal an Softbank

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB verkauft seine Robotik-Sparte für rund 5,4 Milliarden Dollar an den japanischen Technologie-Investor Softbank.

Damit kehrt ABB dem ursprünglich geplanten Börsengang des Geschäftsbereichs den Rücken. "Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung haben Softbanks Angebot sorgfältig geprüft und dem ursprünglich geplanten Spin-off gegenübergestellt", erklärte ABB-Präsident Peter Voser am Mittwoch. "Es widerspiegelt die langfristigen Stärken des Robotikgeschäfts und der Verkauf wird unmittelbar Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre von ABB schaffen." Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte bis Ende 2026 erwartet und unterliege noch der Zustimmung der zuständigen Behörden.

ABB hatte im April angekündigt, das Roboter-Geschäft 2026 als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. ABB Robotics beschäftigt rund 7000 Mitarbeiter. 2024 erwirtschaftete der Bereich einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar, was rund sieben Prozent des Konzernumsatzes entspricht. Die operative Marge (Ebita) lag mit 12,1 Prozent deutlich unter den 18,1 Prozent des Gesamtkonzerns. ABB produziert Roboter in China, Schweden und den USA. ABB Robotics ist nach der japanischen Fanuc der weltweit zweitgrößte Hersteller von Industrie-Robotern, weitere Rivalen sind die Augsburger Kuka oder die japanische Yaskawa.

ABB und Softbank teilten die Einschätzung, dass die Welt vor einer neuen Ära von KI-basierter Robotik stehe, hieß es in der Mitteilung. "Für Softbank ist physische KI die Zukunft", erklärte Softbank-Chef Masayoshi Son. "Gemeinsam mit ABB Robotics bringen wir weltweit führende Technologie und Talente im Sinne einer gemeinsamen Vision von künstlicher Superintelligenz und Robotik zusammen."

Vor dem Hintergrund der Vereinbarung werde ABB ihre Berichtsstruktur anpassen und von vier zu drei Geschäftsbereichen übergehen. Der Teilbereich Machine Automation, der gegenwärtig zusammen mit der Robotics-Division den Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation bildet, werde in den Geschäftsbereich Prozessautomation integriert. Bei Abschluss werde der Verkauf zu einem Buchgewinn vor Steuern von rund 2,4 Milliarden Dollar mit einem erwarteten Barerlös nach Transaktionskosten von rund 5,3 Milliarden Dollar führen. Die im Zuge der Abgabe der Sparte erwarteten Separationskosten betrügen rund 200 Millionen Dollar.

