Rüstungswerte erholt - zuletzt schwache Renk am stärksten

(dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte haben sich am Montag im frühen Handel von ihren jüngsten Rückschlägen erholt - allen voran Renk nach einer Kaufempfehlung der Citigroup.

Die Aktien des Herstellers von Panzergetrieben gewannen an der Spitze des MDax mehr als fünf Prozent. Von ihrem Rekord über 90 Euro Anfang Oktober hatten sie bis zum 1. Dezember bei gut 47 Euro fast die Hälfte an Wert verloren. Zuletzt belastete vor allem die neue US-Initiative für ein Kriegsende in der Ukraine.

Militärexperten wie auch Analysten betonten zuletzt aber immer wieder, wie wenig der Ausgang des Ukraine-Kriegs an der Bedrohungslage und damit dem Rüstungsbedarf ändern würde. So nun auch Charles Armitage von der Citigroup. Er geht von weiter steigenden Rüstungsausgaben aus, ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nimmt. Bei unverändertem Kursziel von 65 Euro rät er nach dem zuletzt schwachen Lauf zum Kauf der Aktien.

Rheinmetall-Aktien hatten seit ihrem Rekord bei 2.008 Euro 30 Prozent verloren, Hensoldt-Anteile vom Höchststand bei fast 118 Euro bis zu 45 Prozent. Beide erholen sich am Montag ebenfalls.

Trotz der Rückschläge seit ihren Hochs liegen die Rüstungsaktien seit Ende 2024 weiter deutlich im Plus. So gewannen die Rheinmetall-Anteile im bisherigen Jahresverlauf 155 Prozent, nachdem sich das Papier bereits von 2022 bis 2024 deutlich verteuert hatte./ag/zb