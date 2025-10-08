Werbung ausblenden

Chemie-Nobelpreis geht an drei Forscher

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm (Reuters) -Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Wissenschaftler Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Großbritannien) und Omar Yaghi (Jordanien). Sie werden für die Entwicklung sogenannter metallorganischer Gerüstverbindungen (MOF) geehrt, wie das Nobelkomitee am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Die Forscher hätten eine neue Form molekularer Baukästen geschaffen. Die Anwendungsbereiche seien vielfältig. Sie reichten von der Gewinnung von Wasser aus Wüstenluft über die Abscheidung von Kohlendioxid bis hin zur Speicherung giftiger Gase.

Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr waren im Bereich Chemie der US-Biochemiker David Baker sowie die KI-Forscher Demis Hassabis und John Jumper ausgezeichnet worden.

(Bericht von Niklas Pollard, geschrieben von Matthias Inverardi, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden