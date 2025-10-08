EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR

Werbung ausblenden

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR

08.10.2025 / 11:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

9-Monatszahlen 2025: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR

Hamburg, 08. Oktober 2025 – Der Bijou Brigitte-Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025 einen Konzernumsatz von 246,9 Mio. EUR und lag damit um 1,9 % über dem Vergleichsumsatz des Vorjahres (30. September 2024: 242,2 Mio. EUR).

Das Standortnetz umfasste zum 30. September 2025 898 Filialen (31. Dezember 2024: 913 Filialen). Die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern wird zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 40 60609-3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

Ende der Insiderinformation

08.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 60609-0
Fax:+49 (0)40 6026409
E-Mail:ir@bijou-brigitte.com
Internet:www.group.bijou-brigitte.com
ISIN:DE0005229504
WKN:522950
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2209962
Ende der MitteilungEQS News-Service

2209962 08.10.2025 CET/CEST

Bijou Brigitte AG

