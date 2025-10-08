Werbung ausblenden

EQS-AFR: Formycon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Formycon AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Formycon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

08.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Formycon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://www.formycon.com/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/

Formycon

