EQS-AFR: Formycon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die Formycon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://www.formycon.com/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Formycon AG Fraunhoferstraße 15 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Internet: www.formycon.com

